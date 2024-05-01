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Takıntılı aşığın korkunç planı karteldeki yağ kaçağıyla ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına dinamit görünümlü düzenek kuran gencin korkunç planı sanayide ortaya çıktı. Gözaltına alınan gencin üst aramasından eski kız arkadaşının evinin krokisi çıktı.

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 01.05.2024 10:47
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Takıntılı aşığın korkunç planı karteldeki yağ kaçağıyla ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre Karadeniz Ereğli ilçesinde 24 yaşındaki Batuhan Y.'nin babası; oğluna ait park halindeki aracının yağ kaçırdığını fark edince tamir için Kışla Sanayi Sitesi'ne götürdü. Aracı lifte kaldıran usta karteldeki kaçakları incelemek isterken kartel ile egzoz arasında bir düzenek olduğunu fark etti. Durumu önce araç sahibine söyleyen usta; ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine sanayi sitesine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile bomba imha uzmanı sevk edildi.
Aracın bulunduğu işyerinin çevresine şerit çeken ekipler düzeneği incelemeye aldı. Bu sırada Batuhan Y.'nin babası ve sanayi sitesindeki ustanın ifadelerine başvuruldu. Düzenek araçtan alınarak bomba imha uzmanı ekiplerince patlatıldı.

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Takıntılı aşığın korkunç planı karteldeki yağ kaçağıyla ortaya çıktı

ARACIN ISISIYLA TORPİLLERİN PATLATILMASI HEDEFLENMİŞ

Patlatma sonrası yapılan incelemede bomba görünümlü düzeneğin üç adet torpilden oluştuğu sabitlemek amacıyla bir adet de ilaç kutusu kullanıldığı tespit edildi. Torpillerin aracın alt kısmından gelen ısıyla patlatmasının amaçlandığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturmayı derinleştiren ekipler Batuhan Y.'nin ifadesine başvurarak böyle bir düzeneğin kimin tarafından yapılabileceğini ve husumetlisinin olup olmadığı yönünde sorular sordu.


ESKİ ERKEK ARKADAŞTAN ŞÜPHELENİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Batuhan Y. de 23 yaşındaki kız arkadaşı Rabia S.'nin eski erkek arkadaşı Serdar E.'den şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine ifadesine başvurulan Rabia S.; iki yıl önceki eski erkek arkadaşı Serdar E.'den ayrıldıktan sonra kendisini sürekli tehdit ettiğini, fiziki takip yaptığını, ayrılmalarını takıntı hale getirdiğini ve akrabalarının da araçlarına zarar verdiğini öne sürdü.

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Takıntılı aşığın korkunç planı karteldeki yağ kaçağıyla ortaya çıktı

ÜST ARAMASINDA KROKİ BULUNDU
Rabia S.'nin ifadeleri doğrultusunda Serdar E.'yi gözaltına alan ekipler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaya başladı. Serdar E.'nin yapılan üst aramasında eski kız arkadaşı Rabia S.'nin evine ait otoparka girişlerin yer aldığı bir kroki bulundu.

6 AYRI SUÇLAMAYLA MAHKEMEYE SEVK EDİLECEK
Ekipler krokiye el koyarken Serdar E.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Serdar E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından halkı tedirginliğe sürüklemek, terör suçlamalarının da yer aldığı 6 ayrı suçtan Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
Batuhan Y. ve Rabia S.'nin Serdar E.'den şikayetçi oldukları öğrenildi. Araçlarına zarar verilen kişiler daha önceden şikayetlerinin olduğunu da hatırlatarak Serdar E.'den şikayetçi olduklarını söylediler.