Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker estetiksiz halini paylaştı! Yarışmada takım arkadaşıydı...

Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban ile 2022'de nikah masasına oturan İlayda Şeker, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isim, Instagram hesabında takipçilerinden gelen çeşitli sorulara yanıt verdi. Ancak, bir takipçisinin "Estetiksiz halini paylaşır mısın?" sorusuna verdiği cevap şoke etti. İşte İlayda Şeker'in olay yaratan paylaşımı...