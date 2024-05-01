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Haberler Galeri Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker estetiksiz halini paylaştı! Yarışmada takım arkadaşıydı...

Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın eşi İlayda Şeker estetiksiz halini paylaştı! Yarışmada takım arkadaşıydı...

Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban ile 2022'de nikah masasına oturan İlayda Şeker, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isim, Instagram hesabında takipçilerinden gelen çeşitli sorulara yanıt verdi. Ancak, bir takipçisinin "Estetiksiz halini paylaşır mısın?" sorusuna verdiği cevap şoke etti. İşte İlayda Şeker'in olay yaratan paylaşımı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 10:27
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Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban’ın eşi İlayda Şeker estetiksiz halini paylaştı! Yarışmada takım arkadaşıydı...

Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, sevenlerini şaşırtmıştı. Çift görkemli bir düğünle evlenmişti. Şeker zaman zaman estetikli görünümüyle de dikkat çekiyor.

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Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban’ın eşi İlayda Şeker estetiksiz halini paylaştı! Yarışmada takım arkadaşıydı...

İlayda Şeker, 2017 yılından paylaştığı videoya ''Estetik yok burnumda. Yüzümün hiçbir yerinde dolgu yok. Dudaklarımı kalemle çizmişim. Çok merak ettiniz. Bilerek video bulup koydum shop sanmayın diye'' notunu düşmüştü.

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Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban’ın eşi İlayda Şeker estetiksiz halini paylaştı! Yarışmada takım arkadaşıydı...

Şeker, son olarak 447 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı.

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Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban’ın eşi İlayda Şeker estetiksiz halini paylaştı! Yarışmada takım arkadaşıydı...

Survivor eski yarışmacısı son olarak bir takipçisinin "Estetiksiz halini paylaşır mısın?" sorusuna sessiz kalmadı.

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Eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban’ın eşi İlayda Şeker estetiksiz halini paylaştı! Yarışmada takım arkadaşıydı...

"SADECE BU FOTOĞRAFIM KALMIŞ!"

İlayda Şeker Barbie paylaşarak "Sadece telefonumda bu fotoğrafım kalmış" diyerek soruyu ti'ye aldı.