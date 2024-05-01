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Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Karan ve Kerem'in halası meğer...

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"ın başrolü Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sürekli gündemde. Kendisi gibi oyuncu Eşi Fahriye Evcen ile sosyal medyada sıkça paylaşımlarda bulunan Özçivit, bu sefer de kardeşiyle dikkat çekti. Instagram'da 25 milyondan fazla takipçisi bulunan Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit abisinin kopyası çıktı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 10:34
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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Karan ve Kerem’in halası meğer...

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Burak Özçivit, ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri...

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Karan ve Kerem’in halası meğer...

Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenmiş ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Geçtiğimiz sene de oğlu Kerem'e kavuşan Özçivit'in ailesi merak konusu oluyor.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Karan ve Kerem’in halası meğer...

Özellikle kız kardeş Burçun Özçivit, abisine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Karan ve Kerem’in halası meğer...

İşte Burak Özçivit başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Karan ve Kerem’in halası meğer...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ