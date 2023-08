Hatırlıyor olabilir misiniz?Henüz Başkan adayı olanndan bahsediyorum.Şöyle demişti:"Hepimiz halk sağlığı yöneticileri ne diyorsa, uymalıyız ve hem kendimizi hem de başkalarını korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Davranışlarımızda radikal değişiklikler olacak. Çünkü hastalık dünyadaki her yeri, her ülkeyi, her insanı etkileyecek.."Bugün net biçimde biliyoruz...Bütünüyle Amerikan halkı değil belki ama dünya, ülkeler, devletler ve uluslararası örgütler Biden'ın "Beni takip edin" uyarısına uydular.

***

Sonra gün geldi...Pandemi kısıtlamaları dolayısıyla dünyanın bütün iktisat ve ticaret dengeleri bozulmuşken...Dünya genelinde insanlara 10 milyar dozdan fazla aşı yapılmışken...Zaten ondan bir hafta önce Dünya Sağlık Örgütü işaret fişeğini atmış; "Hastalıktan ölümlerin devam ediyor olmasına karşın, pandeminin sonu göründü" açıklamasını yapmıştı.

***

Peki şimdi ne oluyor?

Yaklaşık bir aydır koronanın yeni varyantının bir pandemiye yol açacağına dair işaretler veriliyor.

Pandeminin "bayraktar"ı Joe Biden da dört gün önce "Yeni bir salgından endişe ediyorum" dedi.

Ardından "Bütün vatandaşlarıma aşı olmalarını tavsiye ediyorum" demeyi ihmal etmedi.

İki gün önce de Kongre'den "işe yarayan yeni bir Kovid aşısı için finansman talep etti".

Önce "işe yarayan aşı" tabirine dikkatinizi çekmek isterim, önemli.

Sonra da şunu sormak kaçınılmaz...

Dünya önümüzdeki ay Biden'ı takip etmeye başlar mı?

Yoksa bu kez başka bir yol mu izleyecek?

***



TİKTOK YOKKEN

İnsanlara ikide bir aptal, salak, sersem denmesinden hiç hoşlanmamışımdır.

Fena bir aşağılama tarzıdır ki, uzak durulması gerekir.

Sadece "sersemleme/sersemleştirilme" tabirini severim. Çünkü gerçektir.

Bazen özel zihin etkileme teknikleriyle, bazen popüler kültür enjeksiyonlarıyla serseme çevriliveririz.

Mesela futbolun ne yaptığını sanıyorsunuz?

Sadece oyalasa, ne iyiydi, değil mi?

Ancak geçenlerde bir laf gördüm ve ne yalan söyleyeyim, içimden "Vallahi neredeyse doğru" dedim.

Cümle şöyle: "Tiktok yokken, birinin salak olduğunu sadece yakın çevresi biliyordu."