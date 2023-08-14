"İnan, sen inanırsan evren verecek...""Kendi derinliğin ile temasta kal, doğayla temasta kal, yıldızlarla dost ol, evren de seninle dost olacak...""Ben bir mucizeyim, 777'yi kabul ediyorum...""Niyet, samimiyet ve tekrar... Şifadır."

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Eminim hem çevrenizde, hem de sosyal medyadaPiyasası da büyüdükçe büyüyor.Dün Pazar ekimizde değerli dostum Göksan Göktaş yeniden canlanan küçük burjuva mistisizmini dolgun bir yazıya konu etmişti; umarım, okumuşsunuzdur.Başlık da ilginçti: "

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Ruhaniler mi gerçekten?Derhal" böylesine odaklanmış, doğayı evinin bahçesi, gittiği tatilin manzarası sanan, hastalanmaktan ölesiye korktuğu için kafayı "" ile bozmuş tiplerde var mıdır ruh?Hele iki de bir "" deyip duranlar...Kendi sıradanlığından bu kadar rahatsız olup ne yapacağını şaşırmak üzücü...Evren, nasıl verebilir sana?Tanımı bile her bilimsel paradigmaya göre biraz daha muğlaklaşan evrende senin istediğin güç ne arar?

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Meditasyon vesaire onlara çare olabilir mi?Duramıyorlar ki, kıpır kıpırlar.Zihinleri "ya odaklanmış bir kere, ne sükuneti, ne selameti?..Bütün dertleri ne biliyor musunuz?İslamofobik önkabullerini terk etmeden kendilerine yeni birarayıp bulmakta...Püf noktası burası işte!

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"Sekülerler ruhanilerin meditasyon açmazı" başlıklı yazıda bazı uzman görüşleri de var...

Uzmanlar da tabii biraz konuşmuş, biraz susmuşlar; esasa gelmemeye özen göstermişler gibi geldi bana...

Halk mı?

Onlar gayet iyi tanıyor bu modern ve "okumuş" hurafecileri...

Çünkü bütün o laf kalabalığının, o dur durak bilmez bağlanma şehvetinin, o uyduruk ritüel merakının altında iki şey var.

Birincisi, statü kaybı korkusu.

İkincisi, bu topraklara derinden yabancılık.

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NOT DEFTERİ

Yalnız kalabilmek için etrafında insanlara ihtiyacı vardı, tıpkı benim gibi... (THOMAS BERNHARD / Ucuzayiyenler)