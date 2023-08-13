Tutkunun birvardır.Zamanla kurur, çözülür, kopar.Ama nasıl?Tam nereden?Yaşarken açık biçimde fark edemeyiz elbette; ama olaylar şöyle gelişir...Mesela birine bulaşıcı neşesi ve yaşama sevinci yüzünden bağlanırsak, neşesini kaybetmeye başlaması mahveder bizi; yavaş yavaş onun melankolisine katlanamaz hâle geliriz.Meselaonun cesur duruşu mudur? Yaşimdi korkak birine dönüşmüş gibi migörünüyorsa gözümüze, eyvah!

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Lafı uzatmayayım da...Çok zaman önce yazmıştım, hatırlayan kalmamıştır...1940 ve 1950'lerin en gözde yıldızlarındandıİsveçliydi ama Hollywood ona hayrandı; kısa zamanda birçok filmde oynadı.Yaşınız kaç olursa olsun...En azından,filminden tanıyorsunuzdur Ingrid Bergman'ı...

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1948 yılıydı...Ingrid, Hollywood'da bir sinemada İtalyan yönetmenFilm, savaş sonrası Roma'yı; bir parça ekmek için fırınlara saldıran insanları, kadınları, çocukları ve onların arasında bu manzaraya hiç aldırış etmeden uygun adım yürüyen müttefik ordularının askerlerini gösteriyordu.Bu cesur bakışa; Hollywood masallarından uzak bu anlatıma vurulmuştu Ingrid.Tanıştı İtalyan yönetmenle...Onuntutkuyla bağlandı.Evlendiler. Çocukları oldu.

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Renate Möhrmann'ınadlı kitabını okurkenbir yerde takılıp kaldım...Sicilya'da bir gezidelerken...Ingrid, derhal arabadan atlayıp köylünün üzerine yürür. Rossellini ise kılını bile kıpırdatmadan direksiyonda oturmayı sürdürür. (Genç kadına bu olayın kırsal kesimde sıradan bir şey olduğunu nasıl anlatabilirdi ki!) Ingrid, bağırır sevgilisine:Merhamet duygusuna âşık olup peşinden İtalya'ya taşındığı adamın hiç sesi çıkmaz...Möhrmann şöyle yazıyor: "Ansızın yanındaki adama yabancılık hissetti. Gelecekte de benzer görüş ayrılıklarının yaşanacağını anlamıştı."Tutku, tuttuğu yerden çözülmeye başlamıştı bir kere...Tabii çok sonra geldi ayrılık.Ingrid, ABD'deki hayatına geri döndü.