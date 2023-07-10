Birkaç gündür olup bitenleri şu soruyu sormadan kavrayamayız:Doğruya doğru...Evet! Geldi.Rusya'yla ilişkilerimizebunları tamolarak sonbahara girerken anlarız.

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Daha düne kadar...Ukrayna-Rusya savaşında gözler hep Rusya tarafına bakıyordu.Moskova'nın muhtemel hamlelerine göre gelecek planları yapılmaktaydı.Derkendiye bir şey çıktı; Rostov şehriyle Moskova arasındaki yolda neler olup bittiğini tam olarak bilen yok.Ama olayınolduğu ortada...Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı ilginç bir şekilde koydu:Sonuç: Şok!

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Aslında...İsveç için Türkiye'ye baskı yapan Biden ve Blinken'e "" restiydi...Üstelik NATO içindeki ""ları da harekete geçirebilecek bir hamle...Lakin Rusya çerçevesinden bakarsak, durum sıkıntılı...Çünkü Ukrayna'nın NATO içine alınması Putin'in bütün savunma argümanlarını dayandırdığıSonuçta, böyle bir şey mevcut savaşı büyük birtir.

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eninde sonunda kendisine yakın bütün ülkeleri ve elbette Türkiye'yi de Rusya'ya karşı kesin biçimde tavır almaya zorlayacak diye köşemde çok yazdım, hatırlarsınız...Böyle bir kavşakta mıyız?Tam öyle görünmüyor...Belli ki, Ankara ""nin sürebileceği konusunda kendine güveniyor.Ama Zelenski'nin dönüş uçağında serbest bıraktığımızverdiği fotoğrafın etkisini silmek kolay olmayacak.

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Sonuç olarak...

Önümüzdeki Ağustos çok sıcak geçecek...

Özellikle bölgemizde...

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NOT DEFTERİ

Aslında gerçekten rahatlamaz, avunur ademoğlu... En iyi avuntu da dünyadan vazgeçtiğimize, hırsları zincirlediğimize kendimizi inandırmak... (KEMAL TAHİR / Esir Şehrin İnsanları )