Toplumcayanlarımız var; doğru!Küskünlük, küslük; hızla gelip geçen coşku ve kayıtsızlık halleri, masalcılıklar, sözle büyülenmeler, hayalcilikler vesaire...Bir kez daha anladık, altını çizdik.İş ciddiye bindiğinde...

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Bir siyasi yapı kendini ısrarlaprojesine dayandırıyorsa, ciddi bireksiği var demektir...Halktan uzak olmasa, hatta halk olsa niyeolmaya veya öyle görünmeye çalışsın, değil mi ya!Umutsuz ve umarsız bir hâldir.Yıllarca bunu anlatmaya çalışmıştık.14 Mayıs sonrası, iki gün içinde gerçeği ortaya seriverdiler.Meğer aylarca dişlerini sıkıp halkın yüzüne gülmüşler, şimdi tepelemek istiyorlar.

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Bir de herkesi kendileri gibi sanmaları var ki, vah vah!CHP yüzde 50, TİP yüzde 28, AK Parti yüzde 5.7 oy aldı orada...Ama AK Parti'yi desteklemiş kimsenin aklından Defne'nin depremzede halkına veryansın etmek gelmedi.Gelmez de...ülkeye ve geleceğinedair hiçbir şeyi anlayamayacaklar.

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Bir de inkârcılar var...Sokakta, işyerinde, sosyal medyada hakaret üzerine hakaret yağdırdılar depremzedelere...Şehirlerinden kovmaya kalktılar.Eh anlaşılır!Hatırlayın, büyük sanatçılarıdemişti, üç gün sonra dönen Akşener'le kol kola seçime gittiler, sifon ortada kaldı.

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Hiç değilse şu cumartesi günü bunlardan söz etmek istemiyordum.Geçip gitseydik keşke...Zaten; konuşmamız gereken çok şeyvar.Ama mesela bugün durupdan söz etseydim, ne iyi olurdu!Eski not defterlerime bakıyorum avunmak için...Mesela bir ilkyaz vakti kasabanın pazarına çıkmışım;almışım.Ne güzel günlerdi; tulum peyniri bana göre simidin en iyi eşlikçisidir.Hadi onlar eskide aldı...Ama ayıptır söylemesi, geçen pazartesi bizimşahane enginarlar aldım, kabuklarıyla birlikte pişirdim. Enfes oldu. Seçim gerginliğini atıp başka birya geçiverdim.