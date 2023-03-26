"Derin devlet yerine bu kezile karşı karşıyayız.Japonlar Uzakdoğu'dan 24 saatte geldiler, Ankara 24 saatte Adapazarı'na varamadı.Düşünün, deprem bölgesine inmiş Başbakan, özel televizyonların ekranları aracılığıyla bakanlarına emir veripdiyor.Ama bakanları yanıt veremiyorlar.Çünkü kameramanları gitmiş."

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1999 depremini sıcağı sıcağına Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde böyle anlatmış..Muharrem İnce'nin (şizofreni hastalarına ayıp ederek)diye tanımladığı kitle var ya hani...Şimdi 1999 depreminde yaşananları bambaşka hâle sokuputanmaz sıkılmazlar yani...Ağustos ayında yaşanan depremidiye anlatacak kadartayfa...Zamanında her satırına, her cümlesine hayran oldukları Bekir Coşkun'un yazdıklarını da inkâr ederler mi acaba?

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Tesadüfen karşıma çıkandergisinin 1999 sonbaharında çıkannda dönemin gazetelerinin birinci sayfalarının kupürleri de yer alıyor...17 Ağustos Pazartesi'yi salıya bağlayan gece gerçekleşen depremin ardından perşembe günü Sabah'ın manşetinde dev puntolarlayazıyor.Milliyetdemiş.Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki yıkım ilk olarak ancak perşembe günü fotoğraflanabilmiş, o da dikkat çekiyor.ABD'den derhaliddiası gelmiş ama Kandilliuzun süre 6.7'de ısrar etmiş,sonra düzeltmiş.O sırada medyada olanlar bilirler; ben iyi hatırlıyorum, aylarca depremin merkezinin neresi olduğunu tam olarak yazamadık.Bazılarımız Gölcük depremi diyordu, bazı gazeteler Kocaeli depremi demeyi tercih etmişti...

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Derginin söz konusu sayısında dönemin milletvekillerinden yazar ve siyasetçi'nun Ankara'daki kargaşa hakkında şu söyledikleri de üzerinde durmaya değer değil mi?"Otorite boşluğu var, doğru ama esas tehlikeli olandur. Devleti bilmiyorlar...