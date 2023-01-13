Ellerini önlüğüne sildikten sonradiyor orta yaşlı adam;Bir ara sokak köftecisi...Müdavimleri varmış, TV'lerin "gurme" tadımcılarına haber vermişler, onlar da gelip çekim yapmışlar.Köfteleri de hapur hupur mideye indiriyorlar.düşünüyorlar mı acaba?

***

Sonra ben de uğruyorum köfteciye...Leziz.Zaten böyle bir şeye ihtiyacı da yok.Nihayetinde esnaf geliyor, ateşten sulu sulu kaldırılmış köfteleri yiyip memnun gidiyor.Amaherkese bunuöğretiyor: "İyi yemek, iyi ve doğru malzemeylebaşlar."Arka sokaklara kadar yayılmış birsöylem.Mesela üç harfli marketlerden peynir alıp kahvaltı sofrasına aktarıyorsun vehavası atıyorsun...Gülünç mü? Gülünç.Ama bir dakika!

***

Kocaman tabakta parmak boyutunda sinarit balığı parçası...Kabuğu hafif yanmış...Yanında çay bardağının tabanı büyüklüğünde sarı bir leke.Yer elması püresiymiş.Genç şef tabağıyla pek övünerekdiyor.Küçükdan söz ediyor.Sakın, "Yahu bizim boğaz kenarındaki salaş balıkçılar dahi düz balık ızgarasının yanına haşlanmış patates koyuyorlar. Onlarınki de bir tür toprakla deniz buluşması" falan demeyin!

***

Bir de hepanlatılıyor.Paranız var, şanslısınız ama nerede o parayı anlamlandıracak, nerede harcayınca kendinizi onaylayacaksınız?Bir şef restoranında tadını hiç sevmediğiniz ama hikâyesine aldandığınız yemekleri mideye indirince...Olay bu!Tezgâh böyle işliyor.

***

Bazılarınız içinden şöyle geçirecek:

"Adam cahil cahil yazmış işte!" Bu işler bu kadar moda olmadan önce tadım menülerinde ne vakitlerimi harcadım, bir bilseniz.

Ama uydurukçuluğa uydurukçuluk demenin zamanıdır.

Bu aldanış daha ne kadar sürer, bilemem, ayrı...

***



AYNA

Hayatta bizi en çok iki şey üzer; biri konuşacakken susmak, diğeri susacakken konuşmak. ŞİRAZLI SADİ