O kullarıçocuklar için birkaç saatlik tutukevi,çocuklar için de yarış sahası haline getirdiğimizin farkında mıydık? Hayır!Ruhları öfkeyle doluyordu, anlıyor muyduk? Hayır!Ne gezer!Kent sokaklarının çocuklar için yavaş yavaş cangıla dönüştüğünü gördük mü?Yok!Sonradehşete düştük. Çokgeç!" sistemlerimiz çalışmayalı o kadar uzun bir zaman oldu ki...

***

Mizah duygumuz zaten yerlerde sürünürken üzerinegeldi. Artık toparlanması imkânsız...Adam bir viski şişesinden bardağa döktüğü içkiyi elindeki makasla kesiyor!!!Üzerine de yazmış..."Doktorum içkiyi kes, dedi, ne işe yarayacağını anlamadım ama uzman tavsiyesini dinlerim."Ho ho, hi hi, he he!Şimdidenbeğenmiş bile...

***

Sosyal medyadaki güldürmeyen gülünçlükler neyse de...Hani bitirdiğimiz yıl içinde kârlarını 5 kat artıranne demeli?Neredeyse bütün reklamlardaki banka müşterileri sersem, saf, şaşkın tipler.Bir reklamcı da çıkıp anlatsa şunun nedenini, niçinini, pek memnun olacağım.

***

Hatırlıyorum da...Bir zamanlardenilince ortalık coşardı. Beyaz yakalılar Miller dediyse, mutlaka inanır, söylediklerinin çıkmasını beklerdi.Pek çok şey gibi onun da modası geçti.Şimdi bunlar tutuluyor:Yine de geçen güngözüme çarpınca şöylebir durup baktım...Tabii insan Miller da olsa dünyaya hâkim genel çerçeveden uzaklaşıp iş, aşk, yatırım tahminleriyle yetinemiyor artık...Nitekim global ve şok nitelikli bir ekonomik kriz beklediğini,söylemeyi ihmal etmemiş.

***

Takvim 2023 yazıyor diye, "yeni" bir şey olmayacak! Aslında hepimiz biliyoruz bunu...Hâlâ onunndeyiz.