31 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi notları: Devam filmi
HAŞMET BABAOĞLU
Cumartesi notları: Devam filmi

Cumartesi notları: Devam filmi

31.12.2022, Cumartesi
O kulları "huysuz" çocuklar için birkaç saatlik tutukevi, "uslu" çocuklar için de yarış sahası haline getirdiğimizin farkında mıydık? Hayır!
Ruhları öfkeyle doluyordu, anlıyor muyduk? Hayır!
Hayat gailesinin perişan ettiği ailelerde kimsenin çocuklarla ilgilenecek mecali kalmadığını anlamak istemiş miydik? Ne gezer!
Kent sokaklarının çocuklar için yavaş yavaş cangıla dönüştüğünü gördük mü?
Yok!
Sonra engelli çocuğa okulda yapılan eziyeti görünce dehşete düştük. Çok geç!
"Erken uyarı" sistemlerimiz çalışmayalı o kadar uzun bir zaman oldu ki...

***

Mizah duygumuz zaten yerlerde sürünürken üzerine Tiktok, Kwai gibi felaketler geldi. Artık toparlanması imkânsız...
Adam bir viski şişesinden bardağa döktüğü içkiyi elindeki makasla kesiyor!!!
Üzerine de yazmış...
"Doktorum içkiyi kes, dedi, ne işe yarayacağını anlamadım ama uzman tavsiyesini dinlerim."
Ho ho, hi hi, he he!
Şimdiden on bin kişi beğenmiş bile...

***

Sosyal medyadaki güldürmeyen gülünçlükler neyse de...
Hani bitirdiğimiz yıl içinde kârlarını 5 kat artıran bankalarımızın reklamlarında kullandıkları mizah seviyesinin sıfırın altında seyretmesine ne demeli?
Neredeyse bütün reklamlardaki banka müşterileri sersem, saf, şaşkın tipler.
Bir reklamcı da çıkıp anlatsa şunun nedenini, niçinini, pek memnun olacağım.

***

Hatırlıyorum da...
Bir zamanlar Susan Miller'ın astrolojik tahminleri denilince ortalık coşardı. Beyaz yakalılar Miller dediyse, mutlaka inanır, söylediklerinin çıkmasını beklerdi.
Pek çok şey gibi onun da modası geçti.
Şimdi bunlar tutuluyor: Felaket tellalları, politik tandanslılar, tahminlerinin arasına tasavvuf terimleri sıkıştıranlar...
Yine de geçen gün Susan Miller'ın 2023 tahminleri gözüme çarpınca şöyle bir durup baktım...
Tabii insan Miller da olsa dünyaya hâkim genel çerçeveden uzaklaşıp iş, aşk, yatırım tahminleriyle yetinemiyor artık...
Nitekim global ve şok nitelikli bir ekonomik kriz beklediğini, yakın gelecekte gebe kalmanın iyice zorlaşacağını ve kadınların yumurtalarını saklamaları gerektiğini söylemeyi ihmal etmemiş.

***

Takvim 2023 yazıyor diye, "yeni" bir şey olmayacak! Aslında hepimiz biliyoruz bunu...
Yeni yıl vardıysa eğer, 2020'ydi.
Hâlâ onun "devam filmi"ndeyiz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
2023 nasıl geçecek? 30.12.2022 Cuma
Yine gündemi kaçırmışım 26.12.2022 Pazartesi
Evita 25.12.2022 Pazar
Cumartesi notları: Yeşillik nereden? 24.12.2022 Cumartesi
Vişne Bahçesi 23.12.2022 Cuma
Anladık mı? Emin miyiz? 22.12.2022 Perşembe
Sıfırlama için özel üretilmiş politikacılar 19.12.2022 Pazartesi
‘Ocak diri tutulmak ister’ 18.12.2022 Pazar
Cumartesi notları: Çok satan uyanık! 17.12.2022 Cumartesi
Anlamak istiyorsan ‘dışarı’ya bak! 16.12.2022 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA