Tüh!Ukrayna'daki savaş çevre ve iklim mücadelesine büyük zarar vermişmiş...Karbon ayak izini azaltmak için harcanabilecek trilyon dolarlar silahlara harcanıyormuş...Avrupa Birliği bu yüzden ülkede bir gecede bütün yeşil hedeflerinden vazgeçip kömür madenlerini yeniden işletmeye geçirmek zorunda kalmışlarmış...Ne fenaymış!Oysa BM genel sekreteri son zirvede "Dönüşü olmayan bir noktaya hızla yaklaşıyoruz" demişmiş...

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E iyi işte!Madem böyle...Ukrayna'ya destek çıkmayı bitirerek, tarafları barış masasına oturtarak işe başlayın!Olur mu?Olmaz!Biden yönetimi mesela...Savunma bütçesini artırmak ve Ukrayna'ya daha fazla silah göndermek için tasarı hazırlıyor.ÇKP, son kongrede savaşa hazırlanmayı "yüksek öncelik" olarak ilan etti.Ve söyleyin bakalım, Rusya'nın ne yapmasını bekliyorsunuz?..

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Ama "iklimciler" bizde de güç alanlarını genişletiyorlar.Bankalarla başladı, büyük holdinglerle sürdü, okullarda öğretmenler işin havasını atar oldular...Geçen gün baktım, bir emekli amiralimiz de çevrecilik kervanına katılmış...Askeri operasyonların sera gazı artışına katkısının ne kadar büyük olduğunu rakamlarla anlatıp dertleniyor...Tabii sonra da "jeopolitik, çevrenin önündedir" diyor.Eh, ne diyecek?"Donanmaya fosil yakıt koymayın, denizleri ve havayı kirletmeyin" mi diyecek?

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Bu gidişle...

Olan, işinde gücünde kalabilmek için çırpınan "sade insan"a olacak!

İklim felaketini gösteriyorlar ona, parmaklar orayı işaret ediyor.

O her gün enflasyonla boğuşuyor, konuşacaksak önce şunu konuşalım diyor.

"Niye pandemiyi başımıza bela ettiniz, karbondan önce onun hesabını verin!" diyor içinden, içinden...

Ama elinden bir şey gelmiyor.

Medya, onun elinde değil ki...

Fakat ona yalandan "geleceğin senin elinde" diyorlar.

Ama apaçık biçimde hissediyor; bu iklim meselesi başına yeni bir çorap örecek...

Bu patırtıyı durdurmak gerek.

İklim de, insan da böyle kurtulamaz.

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NOT DEFTERİ

Sessizliğe ne kadar zaman tanısanız, yine de söyleyeceklerini bitiremez. Sessizlik bir tür gevezeliktir. (ÖMER F. OYAL / Gecelerin En Güzeli)