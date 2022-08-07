Güneş yakıcı, gölge boğucu...Göz alabildiğine uzanan çamlık,karman çorman bir halde...Evdeki iş düzenini aynı hamaratlıkla sürdüren kadınlar ve çılgın gibi koşuşturan çocuklar...Denizden gelen tuzlu suyla gargara sesleri...Önce gözleriyle etrafı kolaçan ediyor; sonra yavaşça şezlonga uzanırken, yanındaki kayınçoya "Vallahi bu yaz buraya gelmekle iyi yaptım" diyor;Ardından bir "Oh!" daha...Bu "Oh!"ları kendi kendine birkaç kez tekrarlarsa, gerçekten kafasını dinlediğine inanacak sanki...Bir de şu az ilerideki gençlerin rap/trap müzikleri olmasa:

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Gökova'nın en güzel koylarından biri...Öyle mi gerçekten? Amanasıl emin olunabilinir?Teknenin pruvasından geriye doğru sesleniyor:Birden bir motor gürültüsü...Bir jetski artistik hareketlerle teknenin yanından geçip gidiyor..."Tekne tuttuğunda vereceğin paraya acıma" demişti arkadaşları;Bu mu yani?İçinden tekrarlıyor...Tekrarladıkça inanacak belki...

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Bu tablolar...bütünüylegerçek, bal gibi biliyorsunuz...On gün tatile odaklanarakacısının nasıl çıkartılacağını bilememe hallerimiz...Baştan sona gerçek!

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Geçmiş zaman...Pek kalabalık ve ünlü bir tatil kasabasında sıkışıp kaldığım hafta sonları geliyor aklıma şimdi..."Haşmet, hadi denize gidelim, gel!" diye seslenirlerdi arkadaşlarım.Anlamıyorlardı ki, o deniz değildir; o piyasa yapmadır, dedikodu malzemesidir, fönlü saçlar arasında cep telefonundan gözünü kaldıramamak ve cıvık bir pizzaya tonla para döküphavasına girmektir.

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İşte böyle...Yaz mevsimini yazlıklarla...birbirimizene zaman itiraf edeceğiz?