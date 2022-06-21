dedim içimden önce...Eski yazılarımı karıştırıyorum da...Üzerinize afiyet, üşüttüğüm, kırıklık içinde dinlenmeye çekildiğim bir gün yazıma şöyle başlamışım...Çünkü bana bakan hülyalı bir çift güzel göz, yanımdaki kitaplarım, üzerinden bir yere kıpırdayamadığım koltuğum, ara sıra tülleri uçuşturan rüzgâr ve bulutların arasından sıyrılıp içeriye doğru sızan güneş var..."

***

Ama hayat değişirken değiştiriyor da...Derkenolgunlaşıyor, sizi sarıp sarmalamaya başlıyor.Bilirsiniz...Kimi zaman dışarıdan geliyor değişim...Mecburiyetleri de hafife almamalı; hepsinin içinde birgizli...Bazen iradi tercihlerin payı büyük oluyor.Sonra...Şu da var tabii...Günlük yazılarında hayatı yorumlayan biriyseniz...Gün geliyor, dünyanın işleri olanca ağırlığıyla öylesine bastırıyor ki...ne ayıracak vaktiniz ve yeriniz kalmıyor.

***

Ama yeniden...Mesela...Tıpkı 2003'te yaptığım gibi...üzerine yazmak istiyorum...Aradan geçen zamanda glütensiz yemek çılgınlığı aldı yürüdü, karbonhidrat aşağılaması büyüdü ama ne fark eder!Makarna hâlâ en tatsız anlarımızda bile yüzümüzü güldüren dostumuz...Fikrim değişmedi...

***

Anlayacağınız...

Bugün Ukrayna'dan bahis yok!...

İklim korkusuyla tezgâha konulan yeni dolaplardan...

Galata'da iki kahveye 80 lira veren arkadaşımdan da söz etmeyeceğim...

Yerim olsa...

Ahşap bahçe kapısını saran begonvile, leylak rengi emaye saksısında sabırla kendisini sevecek eli bekleyen fesleğene özlemimi yazacağım.

Tamam, tamam!

İyisi mi, burada keseyim.

***



NOT DEFTERİ

Öyle bir durumdayız ki, bütün dünyayla aramız açık. (F. KAFKA / Şato)