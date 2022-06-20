Cin şişeden çıkınca...Daha doğrusu şişeden çıkanın cin olduğu anlaşılınca..." diye düşünüp çalışanlar çıkar.Malum,(daha doğrusu arkasındaki ekip) ara ara bu türden krizler geçiriyor.Geçen gün de Zelenskiy'i "" diye eleştirdi..."Keşke savaş olmasaydı" der gibi konuştu yani...

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Ama ne oldu?de 2021'in kirli ve gizli planlarını ortaya döküverdi: "Neyi duymak istememişim?, şimdi Karadeniz Rusya tarafından kapatılmazdı."Bak şimdi!Yakın tarihten biliyoruz...Lamı cimi yok, böyle bir öneri resmendır.

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Şimdi yazdıklarımı okuyunca "" diye içinizdengeçirdiyseniz...Bilin ki...Aslında gündelik hayatımızdan, gelecekten, ekonomiden, sizden, bizden, hepimizden bahsediyorum.Cin şişeye geri girer mi acaba, tedirginliğinin büyümesi de bu yüzden...

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Bugünden bakınca görünüyor..."AB'ye güle güle" denilecek günler çarçabuk gelebilir...Sonbaharda Avrupa çok ama çok üşüyebilir...Gıda tedarik zinciri iyice bozulabilir, market raflarının yarısı boşalabilir...Asya karışabilir.Bana sorarsanız, Hindistan'dan başlayarak karışacak zaten...Ya bir de bütün bunların yanına yeni bir pandemi eklenirse?O halde ne yapmalı?Zelenskiy'e "biraz dur!" mu demeli?

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Sürekli "Sakın durma Zelenskiy!" diyor.Başbakanının ağzından "Uzun vadeli askeri operasyonlara hazır ol, çok uzun yıllara dayanan bir mali ve teknik yardım programı hazırlıyorum size; Eurovizyon yarışmasını da seneye sizde yapacağız" diyor.Anlayacağınız...Bu gidişle...ve oradan çevreye sıçrayacak kıvılcımlarbütün siyasi haritaları değiştirecek...Plan bu...Önce bunu görelim, devamını sonra çok konuşacağız.