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HAŞMET BABAOĞLU
İngiltere ‘cin’i seviyor

İngiltere ‘cin’i seviyor

20.06.2022, Pazartesi
Cin şişeden çıkınca...
Daha doğrusu şişeden çıkanın cin olduğu anlaşılınca...
"Tekrar şişeye tıkabilir miyiz?" diye düşünüp çalışanlar çıkar.
Malum, Biden (daha doğrusu arkasındaki ekip) ara ara bu türden krizler geçiriyor.
Geçen gün de Zelenskiy'i "söylediklerimizi duymak istemedi" diye eleştirdi...
"Keşke savaş olmasaydı" der gibi konuştu yani...

***

Ama ne oldu?
Zelenskiy de 2021'in kirli ve gizli planlarını ortaya döküverdi: "Neyi duymak istememişim? Keşke ABD ve müttefikleri ortak Karadeniz donanması kurma fikrimizi kabul etselerdi, şimdi Karadeniz Rusya tarafından kapatılmazdı."
Bak şimdi!
Yakın tarihten biliyoruz...
Lamı cimi yok, böyle bir öneri resmen bir dünya savaşı planı ve hazırlığıdır.

***

Şimdi yazdıklarımı okuyunca "gene mi Ukrayna Savaşı?" diye içinizden geçirdiyseniz...
Bilin ki...
Aslında gündelik hayatımızdan, gelecekten, ekonomiden, sizden, bizden, hepimizden bahsediyorum.
Ukrayna savaşı, sadece Ukrayna'da geçmiyor, geçmeyecek!
Cin şişeye geri girer mi acaba, tedirginliğinin büyümesi de bu yüzden...

***

Bugünden bakınca görünüyor...
"AB'ye güle güle" denilecek günler çarçabuk gelebilir...
Sonbaharda Avrupa çok ama çok üşüyebilir...
Gıda tedarik zinciri iyice bozulabilir, market raflarının yarısı boşalabilir...
Adalar Denizi'nde Yunanistan bir delilik yapıp ateşin büyümesine yol açabilir...
Suriye yeniden ve bu kez yanına Irak'ı da alarak karışabilir...
Asya karışabilir.
Bana sorarsanız, Hindistan'dan başlayarak karışacak zaten...
Ya bir de bütün bunların yanına yeni bir pandemi eklenirse?
ABD bile böylesi bir altüst oluş karşısında dirliğini korumakta zorlanmaz mı?
O halde ne yapmalı?
Zelenskiy'e "biraz dur!" mu demeli?

***

Ama yüzyıl öncesinin özlemiyle yanıp tutuşan Birleşik Krallık (İngiltere) direksiyonu eline mi aldı ne!
Sürekli "Sakın durma Zelenskiy!" diyor.
Başbakanının ağzından "Uzun vadeli askeri operasyonlara hazır ol, çok uzun yıllara dayanan bir mali ve teknik yardım programı hazırlıyorum size; Eurovizyon yarışmasını da seneye sizde yapacağız" diyor.
Anlayacağınız...
Bu gidişle...
Avrupa'da bir Afganistan kurgulanacak ve oradan çevreye sıçrayacak kıvılcımlar bütün siyasi haritaları değiştirecek...
Plan bu...
Önce bunu görelim, devamını sonra çok konuşacağız.
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