"Memuriyet hayatım boyunca binlerce insanın canını aldım; hepsi de yarını kendinin sanıyordu.Etrafta her gün yüzlerce kişi ölüp durduğu halde...Üstelik yeryüzünde bugüne kadar kimse ölümden kaçamadığı halde..."

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Oturdum,'inadlıhikâyesinde altını çizdiğimyerlere bir dahabakıyorum.Yukarıdaki satırlar da oradan...Emekliye ayrılınca "ecel hikâyeleri" yazmayı planlayan bir "ölüm meleği" memuriyetinin son görevini anlatıyor.Sert fakat fena halde ironik bir Dönmez hikâyesi...Meraklısıkitabında bulabilir.

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Geçen günkü yazımdan hatırlarsınız...Hani kendisini onca kafe varken birazdan cenaze kaldırılacak bir caminin yanı başındaki çay bahçesine getirdi diye annesine çıkışan genç kızdan bahsetmiştim...Bir de eş dost arasında laflarken konugeldi.İnsanların ölüme karşı (tabir caizse) öfkeleri ile tıp sektörüne karşı güvensizliklerinin birleşmesi çok tatsız bir tablo ortaya çıkartıyordu. Malum,yaşıyoruzçoktandır; bazı gençlersanıyor ölümü...Ben de eve gelince Dönmez'in kitabını buldum, o hikâyeyi açtım...

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Hikâyedeki "ölüm memuru"nun şu sözlerinin de altını çizmişim..."Geçen gün bir grup şeytan konuşurken duydum,korkunç bir olay. Her şeyi süsleyip herkese satmak istiyorlarmış.Çünkü ölümdurur ve insanı dengedetutar. Ah, tabii,insanları bu çılgındüzene çekmek için,ölümü unutturmakgerekir."

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Sonra aynı kitaptahikâyesi var, onu da tekrar okudum.Bir sabah kendini, kimliğini, işini gücünü, bu dünyada ne aradığını unutmuş olarak uyanan bir adam...Birkaç gün sonra fark ediyor ki...sadece o değil.Milyarlarca insan unutmuş...Öylesine yaşıyorlar..."Ancak şu farkla ki, onlar bu dünyada ne aradıklarını unuttuklarını da unutmuşlar..."