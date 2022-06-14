Hafızamda kayıtlı bir görüntü var...Özellikle de benzin aldığım zamanlar...Şöyle...Kısıtlamaların biraz gevşetildiği pandemi günleriydi...Azıcık soluk almak için Yalova Termal tarafına doğru gaza basmıştım.Ama trafik işaretlerinde kırmızıya rast geldiğimde ne göreyim; lambaların üzerlerindeyazıyor.Yani her ışıkta duranadiyorlar...Peki gittiğim yerde gelen "turist"ten üç beş lira kazanacak esnaf, otel çalışanı, kafeci falan önemli mi?Pandemiyi yönetenler için bunlar işintarafıydı, malum.

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Pandemi bitti diye..."Yeni dünya düzeni" tasarımcılarınında tarihe karıştı, sanıyorsanız, kendinizi aldatıyorsunuz.Ha! İsterseniz bu türden tatsız konulara hiç girmeyeyim...TV kanallarında her akşam yapıldığı gibikonusuna değinip oyalansak mı?Lakin hiç umursamadığım bir konu bu...Avrupa'nın büyükelçileri nasıl olsa günü geldiğinde birini muhalefete empoze edecektir.O zaman konuşuruz.

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Sokaklar garip.Ne için yumruk salladığını, neden küfrettiğini bile bilemeyecek kadar sersemlemiş tipler...diye soruyorum bazen eşe dosta...Zaten araştırmalar 2020-2021 dönemi "home office"çilerin işlerine dönmek istemediğini gösteriyor.İşyerini sevenler veya gitmeye mecbur olanlar dakıskacındalar.Etrafımda işyerinde bir yöneticisinin ya da iş arkadaşının "dayılanma"sından şikâyetçi olmayan yok! Böyle çalışma mı olur!

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Bir arkadaşım özel aracıyla Çanakkale'ye gitmiş, dönmüş...dedi.Yahu Fizan değil, Çanakkale!Abartma, dedim.Anlattı:İşim gereği globalpiyasaları takip ediyorum, biliyorsun. Petrolve enerji fiyatlarında yakın dönem için birferahlama görünmüyor."Az daha hiç söylemek istemediğim birşey çıkacaktı ağzımdan.Ama o trafik lambasının görüntüsü zihnimden çıkmıyor.