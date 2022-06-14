14 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Evde mi kalmalı!
HAŞMET BABAOĞLU
Evde mi kalmalı!

Evde mi kalmalı!

14.06.2022, Salı
Hafızamda kayıtlı bir görüntü var...
Son günlerde sık sık gözümün önüne geliyor.
Özellikle de benzin aldığım zamanlar...
Şöyle...
Kısıtlamaların biraz gevşetildiği pandemi günleriydi...
Azıcık soluk almak için Yalova Termal tarafına doğru gaza basmıştım.
Ama trafik işaretlerinde kırmızıya rast geldiğimde ne göreyim; lambaların üzerlerinde "evde kal" yazıyor.
Yani her ışıkta durana "Sadece bu kırmızıda durmakla kalma; en iyisi eve dön, içeri kapan!" diyorlar...
Peki gittiğim yerde gelen "turist"ten üç beş lira kazanacak esnaf, otel çalışanı, kafeci falan önemli mi?
Pandemiyi yönetenler için bunlar işin "eski" tarafıydı, malum.

***

Pandemi bitti diye...
Plandemi bitmedi.
"Yeni dünya düzeni" tasarımcılarının temel düsturları da tarihe karıştı, sanıyorsanız, kendinizi aldatıyorsunuz.
Ha! İsterseniz bu türden tatsız konulara hiç girmeyeyim...
TV kanallarında her akşam yapıldığı gibi "6'lı masanın yeni cumhurbaşkanı adayı kim olabilir?" konusuna değinip oyalansak mı?
Lakin hiç umursamadığım bir konu bu...
Avrupa'nın büyükelçileri nasıl olsa günü geldiğinde birini muhalefete empoze edecektir.
O zaman konuşuruz.

***

Sokaklar garip.
Her gün birden öfkesi kabarıp kavgaya girişen insanlar görüyorum...
Ne için yumruk salladığını, neden küfrettiğini bile bilemeyecek kadar sersemlemiş tipler...
"Evde mi kalmalı, ne!" diye soruyorum bazen eşe dosta...
Zaten araştırmalar 2020-2021 dönemi "home office"çilerin işlerine dönmek istemediğini gösteriyor.
İşyerini sevenler veya gitmeye mecbur olanlar da "mobbing" kıskacındalar.
Etrafımda işyerinde bir yöneticisinin ya da iş arkadaşının "dayılanma"sından şikâyetçi olmayan yok! Böyle çalışma mı olur!

***

Bir arkadaşım özel aracıyla Çanakkale'ye gitmiş, dönmüş...
"Belki bir daha hiç gidemem, şimdi imkânım var, bir gidip gelelim istedim" dedi.
Yahu Fizan değil, Çanakkale!
Abartma, dedim.
Anlattı: "Yakıt ve köprüler 2000 lirayı geçiyor zaten, orada dolaşma, yeme, içme derken, maaşımın dörtte biri bir günde gitti. İşim gereği global piyasaları takip ediyorum, biliyorsun. Petrol ve enerji fiyatlarında yakın dönem için bir ferahlama görünmüyor."
Az daha hiç söylemek istemediğim bir şey çıkacaktı ağzımdan.
Neyse, zaten mevsim yaz, kimse evde kalmaz.
Ama o trafik lambasının görüntüsü zihnimden çıkmıyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yunanistan’a değil arkasında durana bak! 13.06.2022 Pazartesi
Oyun 12.06.2022 Pazar
Cumartesi Notları: Ne dünya ama!.. 11.06.2022 Cumartesi
Bir asır önce... 10.06.2022 Cuma
Et tadı 09.06.2022 Perşembe
Geliyorlar... 07.06.2022 Salı
Bir Ukrayna yeter mi? 06.06.2022 Pazartesi
‘Sonumuz ne olacak?’ 05.06.2022 Pazar
Cumartesi Notları: Zihnimizi çoktan çaldılar! 04.06.2022 Cumartesi
ABD ve Yunanistan ne iş çeviriyor? 03.06.2022 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA