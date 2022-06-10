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HAŞMET BABAOĞLU
Bir asır önce...

Bir asır önce...

10.06.2022, Cuma
Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan patladı...
"Şaka yapmıyorum" dedi ve...
Yunanistan'a bir asır öncesini hatırlattı.
Tam olarak dediği şuydu:
"Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz."

***

Bilmemiz gerekir ki...
Bir asır önce de Yunanlıların geleceği ve refahı, onları kışkırtan güçlü devletlerin umurunda değildi.
Sonrası kendi tabirleriyle "Küçük Asya felaketi"ne dönüştü.
Üstelik başta İngiltere olmak üzere bu kışkırtıcıların hepsi yenilgi sonrası Yunanlılara hakaret ettiler, aptallıkla suçladılar ve yenilgiden sorumlu olanların idamına giden yolu zorladılar.
Bugün de aynı şekilde Yunanistan'ı üzerimize doğru itiyorlar.
Havaya soktular bile!
O yüzden Erdoğan'ın söylediklerini şöyle okumak gerekir: "Aynı oyuna itiliyor, aynı hayallere inandırılıyorsunuz, yapmayın!"

***

İki yıldır...
Yakın tarihi bir sınava hazırlanıyormuş gibi yeniden çalışmamız gerekir deyip duruyorum ya...
Derdimi şöyle anlatayım...
Geçen yıl bir grup gençle çaykahve muhabbeti içindeyiz.
Eylül ayıydı.
Ve konu Yunan ordularının Anadolu'dan sökülüp atılmasına geldi.
Sürekli "denize dökmek"ten bahsediyordu çocuklar; orası kesindi.
Ancak bir ara Yunanlıları denizden toplayanlar arasında Amerikan donanmasının da var olduğundan söz ettiğimde, şaşkınlıkla baktılar.
Eh, normal! Onlara okullarında ne Birinci Büyük Savaş, ne de sonrasında Anadolu kıyılarında dolaşıp duran ABD donanmasından hiç söz edilmemişti.
Benim kuşağım da çok sonra öğrendi bunu...

***

Esas mesele şu...
Gençler Yunanlıların bu topraklardan nasıl gittiğini üç aşağı beş yukarı biliyordu.
Ama nasıl geldiklerini bilen yoktu.
Malum tarih tembelliğimiz ve merakımızı okul sıralarıyla sınırlamamız çocukları şu ansiklopedik bilgiden dahi uzak tutmuştu.
Yani Yunanistan'ın 1914'ten itibaren yaşadığı kafa karışıklığından ve ancak 1917'de yağmacı/ fırsatçı bir iştahla savaşa girdiğinden haberleri yoktu.
Oysa şimdi yakın tarihin o bölümleri kritik önem taşıyor.
Dünya egemenleri tam bir asır önceyi bütün yönleriyle taklit etmeye çalışıyor.
Korkarım ki...
21. yüzyılın depremleri 20. yüzyılı açan eski fay hatları üzerinde test edilecek.

***


NOT DEFTERİ
Aldanmak istersen, bildiğini bilmezden gelirsin. (KEMAL TAHİR / Kurt Kanunu)

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