Farkındasınız değil mi? Bir süredir,gerçeğineya çalışıyoruz. Kafasını başka yöne çevirip sevmediği kişiyi yok sayan tipler gibiyiz. Bazen de saflaşıyoruz; lafını etmezsek ortadan çekilir gider sanıyoruz. Oysa enflasyon arsızdır, pahalılık acımasızdır. Bizim takındığımız tavırlara hiç aldırmadan üzerimize doğrugibi gelir. Yüzleşmeye mecburuz.

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Peki bütünfarkındamısınız? Problem pandemiydi,bitti mi diyorsunuz yoksa?Dönüp içinize bir sorun, bence...kavramına ve sağlık politikalarına bağlılığımız kaldı mı? Hayır!Medyaya güven eridi, bitti.deseniz, kibrinde boğuldu.deseniz, yarım yamalak artık.deseniz, terim çok havalı ama içeriğinin havası fosmuş.Ağzınızı hayra açın, derim.Sonuç? Kabul edin ki, global sağlık krizi sandığınız şeysahnesinin çöküşüydü. Anlayın artık bunu ki, insanca bir çözüm için yol alalım.

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Neyse, neyse...Hem biliyor musunuz, şu kuşlara bayılıyorum. Mega kentte hâlâ cıvıldayacak enerjiyi bulmaları ne güzel şey!Ne göreyim, nanelerim dirilmiş, maydanozlar fıskiye gibi olmuş. Kıvırcık salatalar da pek diri... Bakalım, bütün saksılara serpiştirdiğim kiraz domates fidelerim tutacak mı?besliyorum hepsini. Neden? Çünkü potasyuma bayılıyorlar. Öğrendim ki, domatesler asiditesi yüksek toprak severmiş. Yani bu şu demektir; kahvemi bitireyim, telvesini topraklarına dökeceğim.

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izlemekten kendimialamıyorum. Ve görüyorum ki,Youtube serüvenlerine geleneksel yemeklerle başlayan ev hanımları oluyor. Şaşılacak bir şey! Artık yemek yapmayı bıraktılar. Çünkü akılları yüksek takipçili fenomen olmaya takılmış. O zaman gelsinhamur işleri! İzlerken bile feci şeyler olduğunu anlıyorsunuz. Beş, on dakikada, hatta yarım saatte bile ancak o kadar olur.

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Bir kamyon arkası yazısı: