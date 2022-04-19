Onların on altıncı asırdan beri içinde yaşadıkları ruh haleti, İngiliz olmayanlar tarafından bilinmez de onun için... Mesela bakınız Anglikan Kilisesi ve dini kaideleri İngiliz ihtiyaçlarından doğmuş bir dine aittir.

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Bir dakika!..Asıl söyleyeceğim şuydu...Dikkatinizi çekiyor mu, bilmem...Mesela Ukrayna meselesinde esas aktörün Biden olduğunu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.Yalnız Beyaz Saray'da değil...Pasifik'ten Atlantik'e, Baltıklardan Karadeniz'e, her yerdeler.Brexit "oldubitti"sini o sırada anlamayanlar şimdi anlıyorlardır herhalde...Bir milattı.

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Yazımın başlangıcındaki satırlar Arif Cemil'inadlı hatıratroman karışımı kitabından...Malum Arif Cemil, Birinci Harp sonrasında Almanya'da Talat Paşa'nın hususi kâtipliğini yapıyordu.O sözler de Talat Paşa'yı sık sık ziyaret eden'un sözleri...İrlandalı, şunları da anlatıyor Paşa'ya..."İngiltere'nin gayesi Almanya'yı mahvetmekti. Bu gayeye erişmek için harbi göze aldırdı.. Onun için asırlardan beri devam eden Fransa ve Rusya'yla düşmanlıkları bir iki sene içinde dostluğa dönüverdi."

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Yine bugüne dönelim...

Hatırlarsınız, İngiltere pandeminin bittiğini ilan ettiğinde en çok Almanya şaşırdı.

Çünkü Almanlar hazır değildi.

Demek ki, arkadan aynı çizgide bambaşka bir kriz gelecekti.

Yaz aylarında Karadeniz'de durup dururken İngiliz gemileriyle Rus jetlerinin çatışması da garipti, değil mi?

Ve 2022'yle birlikte Ukrayna sahnesi açıldı.

Bunlara bir mim koyalım şimdilik, sonra yine konuşuruz.

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NOT DEFTERİ

Şimdiki zaman dikkat dağıtır, gelecekse bir rüyadır ve hayatın anlamını ancak hafıza çözebilir. (FRANK HERBERT /Dune)