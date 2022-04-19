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Haberler Haşmet Babaoğlu İngilizlerin ‘ruh’ hali...
HAŞMET BABAOĞLU
İngilizlerin ‘ruh’ hali...

İngilizlerin ‘ruh’ hali...

19.04.2022, Salı
"İngiliz politikasının psikolojisi neden zor anlaşılır biliyor musunuz? Onların on altıncı asırdan beri içinde yaşadıkları ruh haleti, İngiliz olmayanlar tarafından bilinmez de onun için... Mesela bakınız Anglikan Kilisesi ve dini kaideleri İngiliz ihtiyaçlarından doğmuş bir dine aittir. Bu din münhasıran İngilizlerin siyasi maksatlarına hizmet eder."

***

Bir dakika!..
Asıl söyleyeceğim şuydu...
Dikkatinizi çekiyor mu, bilmem...
Birleşik Krallık büyük oynuyor.
Mesela Ukrayna meselesinde esas aktörün Biden olduğunu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.
Hem Biden'ın konuşması bitince boşlukta arayıp sıktığı el var ya, işte o el Londra'nın eli sanırım...
Yalnız Beyaz Saray'da değil...
Pasifik'ten Atlantik'e, Baltıklardan Karadeniz'e, her yerdeler.
Brexit "oldubitti"sini o sırada anlamayanlar şimdi anlıyorlardır herhalde...
Bir milattı.
İkinci Dünya Savaşı sonrası terk ettiği global egemenliğine geri dönmek istiyor İngilizler.

***

Yazımın başlangıcındaki satırlar Arif Cemil'in "Talat Paşa'nın Son Günleri" adlı hatıratroman karışımı kitabından...
Malum Arif Cemil, Birinci Harp sonrasında Almanya'da Talat Paşa'nın hususi kâtipliğini yapıyordu.
O sözler de Talat Paşa'yı sık sık ziyaret eden İrlandalı miralay Emerson'un sözleri...
İrlandalı, şunları da anlatıyor Paşa'ya...
"İngiltere'nin gayesi Almanya'yı mahvetmekti. Bu gayeye erişmek için harbi göze aldırdı. Yoksa İngiltere istemeseydi Umumi Harp asla patlak vermezdi. Onun için asırlardan beri devam eden Fransa ve Rusya'yla düşmanlıkları bir iki sene içinde dostluğa dönüverdi."

***

Yine bugüne dönelim...
Hatırlarsınız, İngiltere pandeminin bittiğini ilan ettiğinde en çok Almanya şaşırdı.
Çünkü Almanlar hazır değildi.
Demek ki, arkadan aynı çizgide bambaşka bir kriz gelecekti.
Yaz aylarında Karadeniz'de durup dururken İngiliz gemileriyle Rus jetlerinin çatışması da garipti, değil mi?
Ve 2022'yle birlikte Ukrayna sahnesi açıldı.
Bunlara bir mim koyalım şimdilik, sonra yine konuşuruz.

***


NOT DEFTERİ
Şimdiki zaman dikkat dağıtır, gelecekse bir rüyadır ve hayatın anlamını ancak hafıza çözebilir. (FRANK HERBERT /Dune)

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