Çırağan'da kökünden budanan 112 ağaç için 10 gün çıtını çıkarmadı.Derken "yönetim kurulları konuyu gündemlerine almadığı için prensipleri gereği açıklama yapamayacakları" bilgisi geldi.Ve konuyu günler sonra karara bağladılar: "Hastalıklı ağaçların kesilmesi gerekli işlemdir."Yok canım!Sahi mi?Amaşaşırdıkmı?(buraya özellikle dikkat!)operasyon kurumlarınıbilenler için şaşıracak bir şey yok...

***

Şimdi ben de kızıp söyleneceğim...Bir dolu dil dökeceğim...Mesela...Tek bir çınar kesilmesin diye Atatürk Köşkü'nün yerinden oynatılmasını anlatan belgeseli yaptıran TEMA Vakfı'nın Çırağan için takındığı tavrın tutarsızlığını bir de vurgulamaya çalışacağım...hatırlatacağım...O dönemki bildirilerinde "her canlıyı bulundukları yerde yaşatmanın ne kadar önemli olduğunu" söyleyip İstanbulluları direnişe çağırdıklarını da unutmadık, değil mi?Ancak bütün bunları yeniden dile getirmenin faydası var mı, bilemiyorum.

***

Biz bu hatırlatmaları yapınca, malum tayfanın "Vay canına, meğer ne kadar samimiyetsizmiş bu kuruluş!" diyeceğini sanıyorsanız, yanılıyorsunuz arkadaşlar!

Kemik kadrolar, mermer kafalar...

Dostları onları alışverişte görüyor...

Düşünün...

Kazdağları'nda villası için onlarca ağaç kestiren adamlar Kazdağları yürüyüşlerine katılıyor ve bu kesim tarafından çılgınca alkışlanıyorlar.

Herkesin gerçeği kendine olmuş artık!

Kabul edelim ki...

Hakikat sürgünde...

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HİÇ TAKILMADAN YOLA DEVAM

Diyelim ki, bugün NATO bizi yağladı, balladı...

Gülümseyip geçelim.

Diyelim ki, zirvede bir araya gelen AB liderleri sırtımızı sıvazladılar...

Bunlara hiç takılmadan bağımsızlığa doğru yürümeye devam edelim.

Öyle yapacağımızdan da eminim...

NATO'nun içinde, AB'nin kıyısında ve hep dik durmak şimdilik en iyisidir.

Gerisi hikâyedir.

Neden?

Çünkü önümüzdeki günlerde ayağımız biraz sürçecek olsa...

"Vayy sen Rusya'ya yaptırımlara katılmadın, bize ters yaptın" deyip başımıza iş açacak kuruluşlar bunlar, değişmezler!