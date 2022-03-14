Sistem yolun sonuna geldi.Uzatmaları oynuyor.Keşke yüzyıllardır sömürdüğükalkıp Batı'ya "Hoop! sen artık kenara çekil!" diyebilseydi...Keşke,onlar olsaydı...

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Ama görünen o ki...Yıpranmış elbiselerini, yaşlanmış maskesini, "tarihin çöplüğü"ne atıp yeni yüzü ve vaadleriyle yoluna devam edecek.Şu sıra sancısını yaşadığımız ne varsa...İşte bu yüzden...

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Söyleyeceğim hiç hoşunuza gitmeyecek ama...Yeni dünya düzeni tasarımcılarınınkonusunda pek bir sıkıntısı yok.Ara ara inançlı toplumlardan ve en çok da İslam'dan korkuyorlar, bu doğru.Ancakbiliyorlar.Neresi orası?Birincisi,(ölüm) endişesi...Bunu pandemide test edip onayladılar.İkincisi ise,Global enflasyon ortamında bu bağın nasıl berbat bir tasmaya dönüşeceğini anlatmama gerek var mı?

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Zorlanıyorlar.80'ler, 90'lar ve 2000'lerin başındaki malum neoliberal gevşeklikler sırasında gördüler ki, millilik öyle kolay kolay söndürülemeyen bir ateş, sert bir direnç noktası...Bu işi çözmelerinin yolu "dönemini bitirmekti.gerekiyordu.Ama küresel seçkinlere koyar mı hiç!Uygulamaya geçtiler bile...

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Bunları niye yazıyorum?

Çünkü olup bitenleri televizyonda izlediğimiz haberler kadar uzak ve dar kapsamlı sanmak eğilimimiz ağır basıyor.

Yanlış ki, ne yanlış!

Lakin şunu da unutmayalım...

Türkiye, Türkiye'yi seven yurttaşlarıyla birlikte her krizden sağ salim çıkar.

Agah olmak ve sükunetimizi koruyarak olanları izlemek zorundayız.

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NOT DEFTERİ

İnsanlar hâlâ Nazi liderlerinin Alman halkını bir ırk savaşının dehşetine sürüklediğini sanıyor. Yanlış. Almanların hapishanelerini yıkmak için gözleri dönmüştü. Yenilgi, enflasyon, çok büyük savaş tazminatları ve doğudan yaklaşan barbarların tehdidi... Delirmek onları özgürleştirecekti. (J. G. BALLARD / Öteki Dünya)