Orta yaşlarının sonlarındakiadam karısına sarılıp oturma odalarındakidev camekândan İskoçya'nın ıssızkırlarına bakıp bunları söylüyor.Camekânın dışında üzerine yeni bir ev inşa edilecek kadar geniş bir teras uzanıyor.Çiftimiz emeklilik birikimleriyle eski evlerinin satışından gelen parayı bunu inşa etmeye harcamış.Dağ başında 500 küsur metrekarelik şık bir taş yığını...Amabu mudur?Terasın yalnızlığa adanmış ıssız görüntüsü içimi üşütüyor, kanalı zaplıyorum.

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Belki anlamışsınızdır...adlı yabancı belgeselden söz ediyorum..Ne zaman bu programa rastgelsem...gıcık oluyorum.Ha! Meraklısı için yazayım...Çiftimiz şimdilik mutlu!Bu programda evlerini izlediğimiz bütün çiftler gibi,mutluluğunu yaşıyorlar.Ama torunları ziyarete kaç kez gelecek, o boş odalar dolar mı, bilemiyorlar...

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"Mutluluğun Sakıncaları" kitabının yazarıbeyaz yakalı emeklilerdekinın Avustralya'da geldiği noktayı şöyle sorguluyordu: "Bu evleri nasıl oluyor daolarak görüyoruz?Niye beklentilerimiz böyle müsrif?"Üstelik 2000'li yıllarda aynı evi paylaşan aile üyelerinin sayısı yüzde 40 küçülürken, orta sınıf evlerinin dahi ortalama metrekaresi yüzde 64 artmış.Odalar ve her odada banyolar çoğaldıkça çoğalmış.Anlattığım belgesel dizisinin bir bölümünde de sunucu şöyle diyordu:anlayacağınız.Bizde de artık durum pek farklı değil.İşin fenası...Alt gelir gruplarının da arzu yatırımlarını, hayallerini ve tüketim tasavvurlarını bu iştahlar besliyor, bukültürü kışkırtıyor.

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Bu satırları yazmadan önceiki makale okudum...Büyük evlere ne olacağı umurumda değil elbette.Lakin edindiğim izlenim şu..Orta sınıfların birbirlerine hava atmak için pek az zamanı kaldı sanırım.Belkiin sanal evlerinde tatmin olurlarŞimdi pazar pazar işin o tarafını anlattırmayın bana...