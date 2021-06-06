"Adam kıza bakıp gülümsedi.dedi; herzaman olduğu gibi ışıl ışıl vitrinleriyle,kim bilir. Eskiden olduğu gibi. Görmekistediğin gibi, caddeye yansıyan güneşle... Paris'e bomba atılıp atılmadığını bilmiyoruz zaten. Şöyle düşünüyorum:

***

Yukarıdaki alıntı Nevil Shute'nin ilk olarak 1957'de yayımlananadlı pek tanınmış romanından...Romanın adını anlamak için kitabın hemen başında T. S. Eliot'un şiirinden yapılan alıntıya bakmak doğru olur.Herkesin konuşmaktan kaçınarak yok oluşu beklediğidir sahil.Ve Eliot'un şu dizeleri sarsar insanı...

***

Nereden çıktı şimdi bu, diyeceksiniz...Uzmanlar da hem lafını ederler, hem de bir nükleer savaş olasılığının çok ama çok düşük olduğunu her fırsatta vurgularlar.Cevabı akıl yürüterek bulabilir miyiz?Sanmıyorum.

***

, dedi Mary. Bunları şu duvarındibine ekeceğim. Orada güvende olurlar. Tabii hepimiz ölecekken buna sarmam aptallık görünüyor, biliyorum. Bu yıl fazla olmazlar tabii.Olay şu...kuzey yarımkürede önce İtalya'da başlayan, sonra Çin, ABD ve Sovyetler'in karıştığı nükleer savaşın radyoaktif bulutlarının bütün dünyada insan hayatını bitirdiği bir atmosferi anlatıyor.Hikâye Avustralya'da geçiyor.Orada yaşayanlar geciken ölüm bulutlarını, yani kaçınılmaz sonu bekliyorlar.

***

hantal bir roman.ise ilk kez çocukluğumda seyretmiştim.O günden beri severim.Bilmiyorum.Ama hepgözlerimizi mümkünmertebe kapattığımızdan yakınırımya...Sanırım onunla ilgili...Bazen kurgu anlatılariçin en iyi yoldur.Nevil Shute'nin hazin fakat olağanüstü serinkanlı romanı belki bu yüzden elimden düşmüyor, sürekli sayfalarını karıştırıyorum.