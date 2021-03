Moda'daaçıldı... Aralarında veganların da bulunduğu bazı saflar hemen itiraz ettiler: "Neden kasap deniyor ki, nasılsa ortada kesilen hayvan, yenilecek et yok?" Meseleyi hiç anlamamışlar. Bir yanda hayvansal hiçbir ürün yemeyenler ile öte yanda yiyenler var, sanıyorlar. Oysa bu çizgi geçileli çok oldu. Mesele tercih veya farklılık meselesi değil artık... Meseleİklimi de bahane ederekdönüştürmek... Bunun için ikna etmeye, yani benzerliklere, benzetmelere, aynı yoldan yürüyormuş gibi yapmalara, taklitlere, kopyalara ihtiyaç var. Yapay et, elbette et değil. Ama etle birlikte olsun diye değil, etin yerini alması için üretilmeye başlandı. O yüzden de et gibi tadılması, et gibi satılması, et gibi tüketilmesi gerekiyor. İşin gerçeği, bukısa sürede tuttu! Biliyoruz, küreselci ana akım medya ve sosyal medya platformları genç kuşakları etkilemekte çok başarılı.

***

Geçenlerdetarifi vardı Youtube'da.İzlerken güldüm. Güldüm ama neoldu? İki gün sonra aynı videoyu izleyenve veganlıkla falan ilgisi olmayanbir tanıdığımın bu tarifi denediğiniöğrendim. "Tadı hiç fena değildi"demez mi? Tamam da peynir değil o,nihayetinde bir tür fıstık kreması deyince,öyle anlamamış gibi baktı yüzüme.Ben de onun bu tepkisine bakakaldım.

***

Ne dedi birüyesi? "Lokantalara gidenler elbette maskelerini çıkartacaklar amahemen oradan ayrılsınlar." İnsan merak ediyor: Bu zatlar bugüne kadar nerede yaşıyorlardı, hiç mi bir lokantaya gitmediler? Hadi bunu da geçtim, koskoca insanlar niye böyle laflar söylerler? Derdiniz belli nasılsa, gitmeyin de, bitsin!

***

Fatih Altuğ şahane bir derleme yapmış. 1870'ten 1950'lere kadar edebiyatımızdaki "kedi hikâyeleri"ni bir araya getirmiş. Kimler yok ki! Ahmet Haşim, Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ziya Osman Saba, vd. Kitabın adı:(Turkuvaz Kitap) Hem hikâyelere hem de kitabın sayfaları arasına serpiştirilen Jean Bernard'ın kedi illüstrasyonlarına bayıldım. Meraklısına duyurmuş olayım.