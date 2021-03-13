13 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Cumartesi Notları: Kaju fıstığından peynir!?!
HAŞMET BABAOĞLU
Cumartesi Notları: Kaju fıstığından peynir!?!

Cumartesi Notları: Kaju fıstığından peynir!?!

13.03.2021, Cumartesi
Moda'da vegan kasap açıldı... Aralarında veganların da bulunduğu bazı saflar hemen itiraz ettiler: "Neden kasap deniyor ki, nasılsa ortada kesilen hayvan, yenilecek et yok?" Meseleyi hiç anlamamışlar. Bir yanda hayvansal hiçbir ürün yemeyenler ile öte yanda yiyenler var, sanıyorlar. Oysa bu çizgi geçileli çok oldu. Mesele tercih veya farklılık meselesi değil artık... Mesele hayatımızı dönüştürmek. İklimi de bahane ederek insanlığın binlerce yıllık beslenme alışkanlıklarını dönüştürmek... Bunun için ikna etmeye, yani benzerliklere, benzetmelere, aynı yoldan yürüyormuş gibi yapmalara, taklitlere, kopyalara ihtiyaç var. Yapay et, elbette et değil. Ama etle birlikte olsun diye değil, etin yerini alması için üretilmeye başlandı. O yüzden de et gibi tadılması, et gibi satılması, et gibi tüketilmesi gerekiyor. İşin gerçeği, bu "hile" kısa sürede tuttu! Biliyoruz, küreselci ana akım medya ve sosyal medya platformları genç kuşakları etkilemekte çok başarılı.

***

Geçenlerde "kaju fıstığından beyaz peynir" tarifi vardı Youtube'da. İzlerken güldüm. Güldüm ama ne oldu? İki gün sonra aynı videoyu izleyen ve veganlıkla falan ilgisi olmayan bir tanıdığımın bu tarifi denediğini öğrendim. "Tadı hiç fena değildi" demez mi? Tamam da peynir değil o, nihayetinde bir tür fıstık kreması deyince, öyle anlamamış gibi baktı yüzüme. Ben de onun bu tepkisine bakakaldım. Farkındayım, pandemiden bu yana fena sersemledik, hiçbir konuda kafamızı toparlayamıyoruz.

***

Ne dedi bir Bilim Kurulu üyesi? "Lokantalara gidenler elbette maskelerini çıkartacaklar ama kısa sürede işlerini bitirip hemen oradan ayrılsınlar." İnsan merak ediyor: Bu zatlar bugüne kadar nerede yaşıyorlardı, hiç mi bir lokantaya gitmediler? Hadi bunu da geçtim, koskoca insanlar niye böyle laflar söylerler? Derdiniz belli nasılsa, gitmeyin de, bitsin!

***

Fatih Altuğ şahane bir derleme yapmış. 1870'ten 1950'lere kadar edebiyatımızdaki "kedi hikâyeleri"ni bir araya getirmiş. Kimler yok ki! Ahmet Haşim, Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ziya Osman Saba, vd. Kitabın adı: Geçmiş Zaman Kedileri. (Turkuvaz Kitap) Hem hikâyelere hem de kitabın sayfaları arasına serpiştirilen Jean Bernard'ın kedi illüstrasyonlarına bayıldım. Meraklısına duyurmuş olayım.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yalanda Oxford seviyesi 12.03.2021 Cuma
Kapan... 09.03.2021 Salı
Wuhan’dan Ur’a... 08.03.2021 Pazartesi
Benim kahramanlarım 07.03.2021 Pazar
Hatır yok ki kahvesi olsun! 06.03.2021 Cumartesi
Etliye sütlüye karışacaklar! 05.03.2021 Cuma
Enerji israfı 04.03.2021 Perşembe
Zigguratta ‘dinler arası’ ayin... 02.03.2021 Salı
28 Şubatçılık bitmedi! 01.03.2021 Pazartesi
Altını çizdiğim satırlar-Şubat 28.02.2021 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA