O caddelerde ben de yürüdüm...Hemen bir koşu değil ama açılıştan üç gün sonra ben deuğradım...hıncahınç görüntüleri ve "vurdumduymazlık" tablolarını görmedim, görmüyorum.Gözlerim mi görmüyor, başka bir numara mı dönüyor anlamıyorum.

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Ama şunu da söyleyeyim...Yani iki gündür gazete sayfalarına konulan fotoğraflar bir hafta önce de çekilebilirdi.Gazeteciler aylardır neredeydiler, merak ediyorum.İnsanların işi gücü var, herkes evinde oturmuyor.Bazılarımız çarşı, pazarda dolaşmayı biraz da "sportif" bir etkinliğe çevirdiler. Ben de ara ara öyle davranıyorum.Bunu da yapmayıp ne yapalım?Azıcık da olsayalan mı?

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meselesine gelince...Müdavimi olduğum çay bahçesinde masalar mesafeliydi, şimdioynanır hale gelmiş.Gittiğim kafeye gelince...Şehrimizdeki birçok kafe gibi zaten minicik olduğu içinkuralı sadece iki buçuk masa anlamına geliyordu.Ben dahil içeri giren herkesü tercih ettik.Peki şu kopan patırtı neyin nesi?Vaka sayıları birden arttı mı?Arttı ama onların hesabını açılıştan önceki haftaya sormalı...Hatta şunu da sormalı...

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Çin ve her zaman bir istisna olan İsveç hariç bütün dünyadaki korona tablosundan söz ediyorum...Sanki bir plan dahilinde bütün devletlere ve toplumlaradeniyor.Mart ayına girmemizle birlikte, sadece bizden değil, Avrupa ve Latin Amerika'dan vaka sayılarının yükselişine dair açıklamalar gelmeye başladı.Avrupa'da mart ayının ilk haftasında artış yüzde dokuzu buldu. Yani altı haftalık düşüş bitti.Yeniden kapanma tedbirleri düşünülüyor ama ekonomiler yerlerde...Demek ki, külahı önümüze koyup düşünmeliyiz: