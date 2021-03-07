Siparişler dağ gibi...Bekleyenler kuyruk yapmış...Akşam inmiş, herkes yasak başlamadan evine dönmek istiyor.Kan ter içindeler.Paketini bekleyen şık şıkıdım anne, iki çocuğunu bir türlü zaptedemiyor...Kasa önündeki adam huzursuz; peynir çubukları mı, yoksa soğan halkası mı?Fakatmaskelerininardından belli olan gülümsemeleriyleservise devam ediyorlar.Kasaya bak, bir koşu kolaları doldur, sonra patatesleri...Afiyet olsun, iyi akşamlar demeyi de ihmal etmiyorlar.İçlerinden birinin kuyruktaki miniklere kaçamak bir bakış atıp hafifçe daldığını fark ediyorum.Belki küçük kardeşi var veona oyun hamuru ve bebek almayı aklından geçirdi.Hemen yakındaki oyuncak mağazasına baktı mı acaba?

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Farkındasınızdır...(!)nün yaygınlaştırdığı biranlayışıvar.Bu kültür şimdilerde Instagram gibi sosyal paylaşım platformlarına da egemen olmaya başladı.Hele 8 Mart yaklaşmaya görsün...Neymiş?KadınlarFalan filan...Bu sözlerin yanlarına da can sıkıntısına çare olsun diye koca veya baba parasıyla işyeri açıp vakit geçiren kadınların fotoğrafları koyuluyor.Heleeller üzerinde uçuruluyorsun...Biraz altını kazırsanız, reklam kokusunu alıveriyorsunuz.Sadece şirket vesaire reklamı değil, bir hayat tarzının, birreklamı...Kırk yıllık gazeteci olarak budan bıkıp usandım artık!8 Mart'a gelince, yahu o zaten Dünya Kadınlar Günü değil,'ydü, siz bozup bu hale getirdiniz.

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Benimım açık...Yazımın girişinde bir örneğini verdim işte!Listeyi uzatabilirim...gençkadınlar mesela...Merak ediyorum, ne zaman onlardan söz etmeye başlayacağız.Onlarınbir şey yapmadıklarını; hayalleri ve sözlerinin olmadığını sanıyorsanız, fena halde yanılıyorsunuz.Girişimcilik mi?Bir gün tepeleri atar, hepimize sert biçimdegörüşürüz!