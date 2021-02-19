19 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Haşmet Babaoğlu Zihinlerimizi ‘iklim’le yıkayacaklar
HAŞMET BABAOĞLU
Zihinlerimizi ‘iklim’le yıkayacaklar

Zihinlerimizi ‘iklim’le yıkayacaklar

19.02.2021, Cuma
"Hatırlıyorum...
Geçen martta pandeminin ilk sert dalgasıyla birlikte normal hayat altüst oldu.
Korku hepimizi teslim aldı.
Kronik solunum rahatsızlığı olan annem için ve hemşire olan kuzenim için çok endişelendim.
Ülkem için endişelendim.
Irak'taki askerliğim sırasında yaşadıklarım zihnimde yeniden canlandılar. 2003- 4 yıllarında Bağdat'taydım. Hayatın normal dokusu paramparça olduğunda neler olduğunu orada görüp yaşamıştım."

***

Yukarıdaki sözler dünkü yazımda bahsettiğim "En iyi bilim yazarı" ödüllü ve "Ölmeyi Öğrenmek" adlı kitabı bizde de yayımlanan Roy Scranton'la geçen ay yapılmış bir söyleşiden...
Devamında şöyle diyor Scranton: "Irak'ta gördüm ki, sisteme darbe vurduğunuzda hasar gören şeyler bir daha asla tamir edilemezler. Ancak bu kırılmalar dünyaya farklı bakmamız için aynı zamanda bir fırsattır."
Demek istediği şu...
Pandemi "normal"i yıktı.
"Böylece uygarlığımızın ne kadar sağlıksız, kırılgan ve sürdürülemez olduğunu fark ettik. Geriye dönmeyi değil, yenisini düşünmeliyiz."

***

Anlamışsınızdır...
Başımıza gelenin arkasındaki "zihinsel yapı"yı göstermek için bu uzun alıntıya yer verdim.
Peki "yeni"ye nasıl geçilecek?
Pandemi sadece buldozer...
İnşa "iklim için mücadele"den geçiyor.
Önümüzdeki bahardan başlayarak "zihin yıkama" operasyonlarına hız verecekler.
Zaten virüsün ortaya çıkışını da iklime bağladılar. Ardından gelecek yeni virüsler ve salgınlar için de atmosferin ısınmasını gösteriyorlar.
Pandemi gıda tedarik zincirini bozdu; bu yılın sonbaharında dünyayı ciddi sıkıntılar bekliyor.
Fakat bilmem, farkında mısınız, global elitler gıda krizini de şimdiden "iklim değişikliği"yle açıklıyorlar.
Global medya onların ellerinde, dolayısıyla itiraz edecek halimiz kalacak mı, emin değilim.

***

İki gündür çok ama çok kritik bir meseleye giriş yapmaya çalışıyorum...
Henüz "İklim değişikliği var ama acaba insan eliyle mi?" sorusuna gelemedim.
Hem şunu da unutmamalı...
Bütün bilim insanları iklim değişikliğine şeksiz şüphesiz iman etmiyor ama onları ana akım medyada görmek neredeyse imkânsız.
Bütün bunları genel ve yuvarlak konular sanan şapşallara diyecek lafım yok.
Oysa tek tek hayat tarzlarımızı değil, ulus devletlerin bekasını da yakından ilgilendiren meseleler bunlar.
İleride hepsini konuşacağız...
Konuşmak ne kelime!
Yaşayacağız...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Sırada yeni ‘korku’lar var 18.02.2021 Perşembe
Ellerini tutan var... 16.02.2021 Salı
“Beyaz okumuşlar”ın temel problemi 15.02.2021 Pazartesi
Tam kalbinde... kalp yok! 14.02.2021 Pazar
Cumartesi Notları: İklim mi, hava mı? 13.02.2021 Cumartesi
Bir kaşık sudaki fırtınaları bırak, kasırgaya bak 09.02.2021 Salı
Onu bilmiyor, bunu bilmiyor ama iklim değişikliğini biliyor! 08.02.2021 Pazartesi
Dilinize acı biber... 07.02.2021 Pazar
Yeni normal ürünler! 06.02.2021 Cumartesi
Aynı madalyonun iki yüzü 05.02.2021 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA