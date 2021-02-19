"Hatırlıyorum...birliktenormal hayat altüst oldu.Korku hepimizi teslim aldı.Kronik solunum rahatsızlığı olan annem için ve hemşire olan kuzenim için çok endişelendim.Ülkem için endişelendim.Irak'taki askerliğim sırasında yaşadıklarım zihnimde yeniden canlandılar.Hayatın normal dokusu paramparça olduğunda neler olduğunu orada görüp yaşamıştım."

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Yukarıdaki sözler dünkü yazımda bahsettiğim "En iyi bilim yazarı" ödüllü veadlı kitabı bizde de yayımlanan'la geçen ay yapılmış bir söyleşiden...Devamında şöyle diyor Scranton:Demek istediği şu...Pandemi "normal"i yıktı."Böylece uygarlığımızın ne kadar sağlıksız, kırılgan ve sürdürülemez olduğunu fark ettik. Geriye dönmeyi değil,düşünmeliyiz."

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Anlamışsınızdır...Başımıza gelenin arkasındakiyı göstermek için bu uzun alıntıyayer verdim.Peki "yeni"ye nasıl geçilecek?Önümüzdeki bahardan başlayarakoperasyonlarına hız verecekler.Zatenda iklime bağladılar. Ardından gelecek yeni virüsler ve salgınlar için de atmosferin ısınmasını gösteriyorlar.Pandemi gıda tedarik zincirini bozdu; bu yılın sonbaharında dünyayı ciddi sıkıntılar bekliyor.Fakat bilmem, farkında mısınız, global elitlerde şimdiden "iklim değişikliği"yle açıklıyorlar.Global medya onların ellerinde, dolayısıyla itiraz edecek halimiz kalacak mı, emin değilim.

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İki gündür çok ama çok kritik bir meseleye giriş yapmaya çalışıyorum...Henüz "İklim değişikliği var ama acaba insan eliyle mi?" sorusuna gelemedim.Hem şunu da unutmamalı...Bütün bilim insanları iklim değişikliğine şeksiz şüphesiz iman etmiyor ama onları ana akım medyada görmek neredeyse imkânsız.Oysa tek tek hayat tarzlarımızı değil,yakından ilgilendiren meseleler bunlar.İleride hepsini konuşacağız...Konuşmak ne kelime!Yaşayacağız...