Önümüzdeki hafta iklim değişikliğinden çok konuşacağız. Belkidemek daha doğru. Çünkü karı, kışı, fırtınayı konu ettiğimiz her seferinde laf oraya getirilecek. Medya ve popüler kültür ne sunuyorsa, onu konuşuyoruz. Dikkat ederseniz, artık havadan sudan konuşmanın yerini iklimden konuşmak aldı... İklim değişiyor mu gerçekten? Değişiyor. Fakatdeğiştiriliyor. İkisi farklı şeyler ve asıl kritik nokta bu. Hegemon devletler 1960'lardan bu yanaüzerinde çalışıyorlar. Bilimsel adı "iyonosferin kontrolü ve manipülasyonu yoluyla ekolojik sistemleri etkileme" teknikleri... "Aaa havaya bak!" veya "Böyle kış mı olur?" falan derken aklımız Greta Thunberg'lerden önce bu konuya takılmalı... Özellikle de şu üç kelimeye:

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Geçen gün pek müreffeh bir binanın içinde yer alan hediyelik eşya mağazasındaveüzerine kitaplarla karşılaştım. Meğerse,birbirlerine bu kitapları hediye etmesi moda olmuş... Gülsem mi, gülmesem mi bilemedim.

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Pandemiden sonra ikincibu nedenedayanarak dünyayı saracak.Önemli konu. Önümüzdekihafta bu konu üzerine yazacaklarımvar. İşin gerçeği şu ki,sürekli bu konu üzerine yazmakzorunda kalacağız.

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diye şişinen köşeyazarlarımız var. Hiçbir şeyokumayan köşe yazarlarımızlakıyaslarsak, iyidir elbette.Fakat acaba son yıllardabu gazetede sadece küreselcilerincanının istediğihaberlere yer verildiğini,özellikle pandemi ve ekonomiyorumlarının güvenilirliktençok uzak olduğunubiliyor, umursuyorlar mı?Malum New York Times'ınlogosunda "basmaya değerbütün haberler" yazar. Şimdio işi iyice ideolojik bir filtredengeçirerek yapıyorlar.

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izlenecek kanal olmaktan çıkalı çok oldu. Bin türlü konuyu aynı vasat tatla anlatan filmler, diziler... Ve tabii cinsel kimlikleri törpülemek bakımından açık biçimde ideolojik ve tehlikeli bir zemin. Fakat bazen ilginç Avrupa filmlerine de rastlanıyor. Mesela geçenlerde izlediğim bir İtalyan filmini tavsiye ederim: