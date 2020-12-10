Bazı arkadaşları ekranlarda izlerken, gazetelerde okurken şaşkınlık içinde kalıyorum...Avrupa'yla Türkiye'nin kopmaz bağları üzerine derin (!) analizler kasmaya başladılar.Avrupa ekonomisinin hâlâ ne kadar büyük bir hacme sahip olduğunu vurgulamalara doyamadılar...Oysa düne kadar Avrupa'ya veryansın ediyorlardı ve bunda yerden göğe haklıydılar.

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Önce şunu bilelim...Devletin değişen rota tayinleri aynı zamanda her yöne gönderilmiş birer mesajdır.Üstelik...Muhtemeldir ki, şimdi Avrupa Liderler Zirvesi'ndeki gelişmeler ve sonrasına bakıp bu arkadaşlar yeniden "demeye başlayacaklar...

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Türkiye'nin Rusya'yla arasını yeniden bozma lüksü yok.Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarından ve Mavi Vatan projesinden vazgeçmesi düşünülemez.Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırında bir terör devletine izin vermesi imkansız.Şimdi sadece bu üç ""e bakmak bile bugünkü Avrupa'nın bizimle "iyi" olmasını imkansızlaştırıyor.Avrupa değişecek.Değişir mi?Ama ne olur?Avrupa'nın Türkiye ile ilişkilerinde ciddi birolur.Ankara'nın taktiği de bu yönde...Şöyle de denebilir...

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Bu ne sığlık!Yok, Le Pen'in aşırı sağcı seçmenine göz dikmiş de, İslamofobi politikası gelip geçiciymiş de...Zırtapozmuş, hiçbir önemi yokmuş da...Bunları söyleyenler...Biden göreve geldikten bir süre sonra Merkel'in hayal kırıklığına uğradığını, Macron'un ise iyice "gazlandığı"nı gördüklerinde ne diyecekler acaba?Jacques Attali tarafından özel olarak yetiştirilmiştir.Gelecek aylarda işin bu yanını çok konuşacağız.Son olarak...konusuna şimdi bir mim koyalım...Çünkü gelip geçici değil, büyük bir proje bu.Önümüzdeki günlerde o konuda yazacağım farklı şeyler var.