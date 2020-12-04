Biliyorum, gönlümüz razı gelmiyor...İnsan, CHP seçmeninin az çok tutarlı ve "" bir toplum tasavvuruna sahip olduğunu düşünmek istiyor.İnsan tabanın tepedeki Kılıçdaroğlu kadar "" ve Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları kadar "olmadıklarına inanmak istiyor.Tamam!Amagibi bir şey bu...Merak ediyorum; daha nereye kadar kendimizi kandıracağız?

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Geçen haftalarda baktım...Hâlâ bazı arkadaşlarbekliyor.Bazıları partinin seçmen kitlesinde "bir çekirdek olduğunu hayal ediyor.Keşke haklı olsalar!Gidin, CHP'nin "" çektiği şehirlerde, ilçelerde, semtlerde bir havayı koklayın...Eğriye eğri, doğruya doğru..."Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ne işi var?" diye sormaktan utanan insanların da zaten CHP'yle işi çoktan bitti...

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zemini CHP'nin seçmen kitlesidir...Bunu göremeyen bugünün ve geleceğin Türkiye'sini okuyamaz.Bunu göremeyen...Son on yılda FETÖ'nün topluma verdiği zararı, küreselci popüler kültür saldırısının bıraktığı hasarı ve "tartışmasının iddia edildiği gibi sönmediğini anlayamaz.Bunu göremeyen..."nı bile eskiten ""nın hangi Avrupa rüzgarıyla tabana güzelce yedirildiğini fark edemez.Bundan sonra Kılıçdaroğlu gitse, yerine kimlerin gelebileceğini değerlendiremez.

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Bir de "yıllanmış" gerçekler var tabii...

Mesela "Benden yana olmayana öğretmen demem" tavrı aslında CHP seçmeninin kafede, mutfakta, iş yerinde, yazlıkta durmadan dile getirdiği bir tutumdur.

Nefret ve hakaret dilinin Meclis'e kadar taşınmasına şaşırıyor musunuz?

Elbette o dil Meclis'e hiç yakışmadı, eski CHP'lilerden görmeyeceğimiz şeyler...

Ama CHP tabanının başka bir dil kullandığını da sanmayın sakın!

Uzun lafın kısası...

CHP tavanıyla tabanı arasında "farklar" üretmeye çabalamayı (bütün iyi niyetine rağmen) yanıltıcı buluyorum.

Son kez not düşmüş olayım.

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NOT DEFTERİ

Ne zaman savaşıp ne zaman savaşmayacağını bilen kazanacaktır. (SUN Zİ / Savaş Sanatı)