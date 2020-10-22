" Batı kültürü bu sözle hesaplaşarak (yani kah benimseyerek, kah şiddetle iterek) kendini inşa etmiştir.Bu çok dokunaklı bir sesleniştir aslında...Yuhanna İncili'ne göre Hz. İsa yeniden dirildiği sırada Mecdelli Meryem ona elini uzatınca "der, "bana dokunma!"" mesajını da taşır bu söz.Hem sert biçimde dokunma yasağını hatırlatır, hem de dokunmanın hayatımızdaki yerini iyice öne çıkartır.

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Günümüz insanı için hakları, hukuku ""dır, en azından öyle öğretilmiştir..Fakatdokunmadan geçtiğini debilir.Yaşam kültürü"tir; arzularını en çok kışkırtan şey isetemastır.Ama burada duralım...Çünkü buraya kadar!Çünkü bu ""nın kapanış dönemi başladı.

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Şu halimize baksanıza...Dokunmak ne kelime!Birbirimize yakınlaşamıyoruz bile...Fiziksel mesafeye gayet uyanık biçimde ve ısrarla "" denmesi boşuna mı sanıyorsunuz?Sözlerimizin dokunması ve mimiklerimizin konuşması dahi maskeyle engelleniyor.Çamur, toprak, rasgele oraya buraya bırakılmış nesneler, cüruf...Bunlarkazanmanın patikalarıydı.Oysa şimdi kendimizi korumak için gelecekte bağışıklık sistemimizi korumasız bırakacak yolu seçiyoruz.Yani neredeyse bütün dünyaya "" diyoruz., yanılıyorsunuz.

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Gelelim kolektif olana...Hani oye...Geçmiş olsun, geçiniz!"Hepimize farklarımıza göre muamele edin!" diyen; hareket serbestisini her şeyin üzerinde tutan demokrasi kavrayışı her gün biraz daha törpüleniyor." meselesini sadece yapay zeka ve dijital ekonominin totaliter çerçevesinde ele alanlar esası gözden kaçırıyorlar.İnsan yenidenolmak üzere...Gidiş iki sınıflı bir dünyaya doğru...Esas bu tabloyu idrak edip konuşmak, tartışmak zorundayız.