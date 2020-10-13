Rusya Federasyonu'nun demir yumruklu devlet başkanı...Azerbaycan'ı ve Ermenistan'ı ateşkes masasına çağırınca geliyorlar elbette...Ama üzerinden birkaç saat geçmeden Ermenistan ateşkesi bozuyor.Hem de uzun menzilli füzelerle sivilleri vurarak...Neden?Ve nasıl oluyor da bu kadar pervasızca yapıyor bunuÇünkü Ermenistan'da iplertarafından ele geçirildi? Benzer bir operasyonun Bakü'de olma ihtimaliniönlediğinden emin olabilirsiniz...Çünkü (geçenlerde başka bir vesileyle vurgulamıştım, hatırlarsınız)zaten her yolla Rusya'ya mesaj gönderiyorlar.Ne o mesaj?Şu...

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dikkatle takip edilmesi gereken biri...Görev tanımı belli...Trump'ın bakanı yani...Fakat kökleri ve işlevi çok farklı...Şu an Washington'u sarıp sarmalayan West Point ekibinin en önemli adamı.Peki Pompeo'yla Türkiye'nin arası nasıl?Birincisi ve en önemlisi...Dört gün önceki açıklaması ise ilginç: "Türkiye'nin NATO'nun iyi partneri olmasına ihtiyacımız var" diyor; yani çaktırmadan "iyi partner" olmadığımızı söylüyor.Bilelim...ABD, Körfez emirlikleri- İsrail-Yunanistan hattıyla iş yürütmek istiyor.Bu durum bugünden yarına değişir mi?Soru net...Cevap da artık belli sanki...

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Geleneksel ""uyla pandeminin yol açtığı ekonomik çöküntünün altından kalkması imkansız.Daha doğrusu ortada duruş falan kalmadı.Sallanıyor.Fakatkararlı.geçenlerde Merkel'e değişen dünyanın yeni koşullarını hatırlatmaya kalktı. Merkel direndi.Soru şu...Litvanya'daki üsse tam da bu ekonomik sıkıntı döneminde 24 milyon euro dökülüp kapasitenin üç katına çıkartılması tuhaf değil mi?Boşuna olur mu bu işler?