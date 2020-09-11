Arazileri ve üretim kapasitesi dahil nerdeyse bütün maddi varlığı Almanya'ya ipotek edilmiş...Limanları Çin'e kiralanmaya başlanmış...Yeni ABD askeri üsleri yapılmaya başlanmış..Ve şimdi deNeymiş?Nasıl?Beş yıla yayılan ve muhtemelenbir satın program çerçevesinde...

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Tabloya bakınca, "" dememekimkansız.Ama bir yandan da...Batı'nın "nın yüz yıl öncesinden çok farklı bir noktada olmadığını da gösteren bir tablo.Akdeniz'i kontrol etmek ve Anadolu'nun dirilişini durdurmak için akıllarına" hamlesinden ötesi gelmiyor.Geçmişte onlara büyük bir hüsran yaşatmış ve geleceği de olmayan bir proje...Bu seferki farkı, projeye "bir nitelik kazandırılmış olması.Daha doğrusu...Fransa'nın yanına başka Akdeniz devletlerini de alarak etrafa attığı "Bir Kuşak Bir Yol gerçek olacaksa, bu ancak bizimle olur" havası...Özünde hava civa!Çünkü bölgede "" daha yeni başlıyor.

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İşin bu yönünü daha fazla uzatmadan sözü bizim "içerideki Fransızlar"a getirmek istiyorum.Şöyle bir geçen iki, üç yılı zihninizde tarayın...Özellikle milli silahlanma hamlelerimizle ilgili muhalefet medyasının dediklerini hatırlamaya çalışın..."Uyduruk bir tank yapmak için fabrikayıKatarlılara peşkeş çektiniz!""SİHA'lar insan haklarına aykırıdır.""Kirpilerin lastikleri patlıyor, bu mubizim savunma sanayiimiz?"."

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Bu adamların dillerinin altındaki bakla şimdi çok daha net biçimde açığa çıkıyor.Elbette bunlara bakıp içinizden "" diye degeçiriyorsunuzdur.Haklısınız.Şimdi milli silah hamlemizle ilgili tabloları açıp göz gezdirmenizi isterim...Tam zamanıdır!Türkiye'nin özellikle son dört yıldaorada görülüyor.