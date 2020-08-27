Hepimiz çocukluğumuzdan tanırız o duyguyu.Yetersizlik nedir?nedir, biliriz.Birçok şeyi istesek bile yapamayacağımızı biliriz.Bu bir tür "" hissidir.Yani biliriz ki, yetişkinler üstündür, bizden ""dir.

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Amavardır ki...İşte o fenadır!Anlamışsınızdır..."Birey psikolojisi"nin babası'den (1870-1937) beri hepimizin dilinepelesenk edilmiş o terimden; ""nden söz ediyorum.Adler'e göre kişiyi ileri doğru iten şey bu yetersizlik hissini aşma çabasıdır.İnsan üst olmak, üstün olmak, hedeflerine ulaşmak için "" sahip olmak ister.buna inanmaktır., bunun yolunu bulmaktır.Bu yol (hatta tedavi) eğitimden (öğretim değil, karıştırmayalım) geçer.

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Birçok yorumcu toplumların da ""nden çekebileceğini iddia eder.O tartışmalara girmeyeceğim.Derdim...Bizdeki "" kesime bir debu açıdan bakmak...Asında "gelişmemizi asla istemeyen" kesim demek daha doğru...Dikkatle bakınca görüyorsunuz...Bunların kafası,(çaresizliköğretilmiş) çocuk kafası...diye korkudan tir tir titriyorlar.Biraz daha zorlarlarsa, aşağılık kompleksleriseviyesine inecek, öyle berbat bir haldeler.

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Şimdi tam burada...Bakan'ın geçen gün TV konuşmasında söyledikleri aklıma geliyor...Şöyle demişti Albayrak..."Üç beş sene önce zihniyette devrim yaptık ve hızlı sonuç aldık. TPAO artık bulunan gazı en hızlı şekilde çıkaracak sisteme sahip. Tamamen kendi imkanlarımızla... Ama adam çıkmış '' diyor. Siz bu zihniyet yüzünden 80 yıldır hiçbir şey yapmadınız."

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Şimdi bu alıntının üzerine daha fazla bir şey söylemenin anlamı yok.Şunu bilelim...Yetişkin olmak istiyorsak," hislerinden ve korkularından kurtulmak zorundayız.elbette engebelidir, sancılıdır.Her yanı dikenlerle doludur.Ama bu yolu yürümek boynumuzun borcudur.