Onlara "" deyip durmanın hiçbir yararı yok!Bırakın, ihtiyacı olduğunda yine İnce kullansın."Kafayı yemiş" falan değiller ama böyle sürekli onlarla uğraşırsak,, orası net!

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Doğalgaz keşfi açıklandığından beri iyice gaza geldiler.Git gide...Alçaklaşıyorlar...Paçozlaşıyorlar...Fakat umurlarında mı? Hayır.Sosyal medyada onlara bakıp "" diyorsunuz da, etkileniyorlar mı?Neden hiç etkilenmiyorlar, orası önemli asıl...sadece kendi sosyal çevrelerivarmış gibi yaşamaya şartlandırılmışbir zihin onlarınki...Öyle eğitilip yetiştiriliyorlar.onların kararmış yüzlerinigösterebilmek zor.

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Geçen gün bu tayfadan biriyle ayaküstü laflıyorum...Dedim ki...Tepkisini bekliyorum...Gayet sakin biçimde "Bakalım, çıkartabilecek miyiz gazı? Rusya'yla da aramızda bir arıza çıkmaz umarım" demez mi!Altını çize çize seslendirdiğim "kelimelerini ise işitmedi bile...

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Onların vatanı...Hayat tarzları...Eğlenip güldükleri çevreleri...Ve medarı maişet motorlarından ibaret.Dikkatle bakarsanız, göreceksiniz...O yüzden sanki ikna edecekmiş gibi boşuna nefes tüketmeyin dostlar!

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Bu tayfa...Bu sosyal kesim...Bu politik mevzi...(aşklabağlı oldukları) Batı'dakiolduğunu iyi biliyorve efendilerinin hiddetindençok korkuyor.Olay budur.Meclis kürsüsünden "diye bağıran vekil gördü gözlerimiz, daha neolsun!

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Asıl üzücü olan ne, biliyor musunuz?Muhafazakar çevrelerden gençlerin son yıllarda bir tür ""dan (crash course) geçirilerek ruhen "" olmaktan çıkarıldığını ve yavaş yavaş sözünü ettiğim kesime katıldıklarını fark edemiyoruz.Hemenseçmeyelim...Mesele iktisatta, mesele insan ilişkilerinde, mesele gündelik hayatta...Çünküyer asıl oraları...