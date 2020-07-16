Artık sosyal medya var...apaçık ortada olan unutuluyor.Mesela son günlerde kafamızı meşgul eden konuyu düşünün...Soruyoruz...İnternet üzerinden alışveriş imkanı sağlayan şirketlermi alet oluyorlar?Tamam!Şüphe iyidir...Ama bir türlü çözülemeyen şüphe tehlikelidir.Çünkü zaman geçer ve sonundacanavarı baskın çıkar.

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Oysa...Pedofiliklerin örgütlenmesi...Ve pedofili dışında nedenlere dayalı olarakalıp başını gitti.BM'nin çocukların korunmasını hedef alan organizasyonu UNICEF son iki yıldır devletleri bu konuda "" seviyesinde uyarıyor.Lakinşu ki...Doğrudan uluslararası yardım kuruluşlarında çalışanların pedofili trafiğine karıştıklarını görüyoruz.BM Acil Yardım Koordinasyon Merkezi eski başkanı Prof. Andrew McLeod'un sunduğu rapor korkunç. Rapora göreÇocuk ticaretine karışıp yargılandıktan sonra ceza alan BM çalışanları bu rakama dahil değil.Biraz da apaçık ortada olana baksak!..Bizi her şeyden önce bu haberlerin dehşete düşürmesi gerekmez mi?herkes konuşuyor, normal!Ama bundan bir hafta önceNepal'de iki erkek çocuğunatecavüzden yargılanıp 14 yıl ceza aldığıhaberi vardı gazetelerde...Üstelik bu durumun Dalglish'in ilk vukuatı olmadığı çok açıktı.Ne oldu?Ne medya ne de izleyiciler dönüp bakmadı bu habereWayfair'de bir çocuk elbisesinin otomobil fiyatına satılması ve sayfaya yapılan yorumların manidar tiksinçliği elbette üzerinde durulması gereken bir konu. Tamam!Fakat söyleyin bana...On binlerceniye azıcık olsun ilgilenmiyoruz?Biraz da apaçık ortada olana baksak!..Şunu bilelim artık...artık karanlıkta değil.Aramızda...Ve var gücüyle kendini ""ya çalışıyor.