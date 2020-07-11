Son zamanlarda bazılarının hallerine bakıyorum da... İçimden şöyle seslenmek geliyor, kendimi zor tutuyorum: Sağlam karakterli olman falan gerekmez. Bu senin için zor.

***

Instagram yıllar boyubecerisiyle sevildi. Şimdi de iç sıkıntımızı eski veya yeni manzara fotoğraflarıyla örtüyor. Gitgide bastıran endişe halimizi kahve, çay, muhabbet ortamı görüntüleriyle dağıtıyor. İşe de yarıyor gibi! Sosyal medya dediğimiz kendimizi ve başkalarını "" mecrası...

***

Korku duygusunun gökyüzünü kapatan bir buluta dönüşmesine ramak kaldı. Eski bir zen hikayesi akla geliyor:

***

Her şey çok kısa bir zaman diliminde oldu sanıyoruz ya, değil. Oysa Zygmunt Bauman günlüğünü okurken 22 Eylül 2010'da şu notu düştüğünü gördüm: "Yalanın hayaletleri her türlü gerçekliğin üzerine çökmüş halde.Her türlübile birgörüntüsü..."

***

Önceyoluylatartışmaya çok açık bir "imajı oluşturduk. Sofrada açılan meşrubatamuazzam bir armağan sevinciylebakan ve gözleri derhal sulanan, hayatakapıları çoktan kapatmış yaşlılar... Bunu iyi bir şey sandık! "Başka ülkelerde huzur evlerine terk edilen yaşlılar bizim baş tacımız" derken biz de onlarıfark edemedik. Ardından pandemi geldi ve yaşlılar (aralarındaki farklara bakılmaksızın) gerçekten hapsedildiler. Kısıtlamalar hala sürüyor. Hepsinde yeni hastalıklar baş göstermeye başladı. Sıkıntıdan hepsinin tansiyon problemi var. Kimi hekimler medyada günah çıkarmaya başladılar ama henüz seslerini duyuramıyorlar. Bakalım,neresinden, ne zaman döneceğiz?

***

" denildikçe kendinden geçenda ibretlik bir tecrübe oldu yaşadıklarımız... Bunu hak ediyorlar mıydı, emin değilim. Ama "" bir kez iplerinden boşaldı mı, kimi, nasıl vuracağı belli olmaz. Hem bu gerçekle yüzleştiler, hem de yaşlarını öğrendiler!