Bunda şüphe yok!Ayrıca tedbirleriyapmaktanda sakınmalıyız.Fakat sürekli tedbirli olmakla sürekli tedirgin olmak arasındaki sınırı aşarsak toplumsal yaşantımızın alacağı hasarı da konuşup tartışmayı sürdürmek zorundayız.Bunları tekrar edip durduğum için bazılarınız bana kızıyor olabilirsiniz.Yerden göğe hak veririm...Çünkü sıradan günlerden geçmiyoruz.Ancak benim görevim de meseleleri birlikte düşünüp tartmaya çağırmak değilse, nedir?

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Dikkatinizi çekmiştir...Salgın bilimciler ve tarihçiler bize sürekli 1918'de dünyayı sarannden söz ediyorlar.Ne garip!Zaten ansiklopedilere bakarsanız, salgına "" dendiğini göreceksiniz.Peki Singapur ve Hong Kong'da başlayıp 1 milyondan fazla insanı hasta eden bir salgın unutulabilir mi?Cevap şöyle verilebilir.

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Unutmayalım ki, o tarihte ABD nüfusu şimdikinin yarısına yakındı.Demek ki, çok ciddi ve büyük bir salgından söz ediyoruz.Ama üç dört gündür bu salgına dair sözlü tarih kayıtlarını aktaran yazılara göz gezdiriyorum.Yaşlıların hepsi açık seçik hatırlıyor; "

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Asya Gribi'nin sert etkisine rağmen niye kimse böyle bir yolu seçmemişti?Bir hata mıydı bu?Bir anlamda, evet!Ama ötesi de var.1950'lerin ikinci yarısı hem ""nın, hem Amerikan yayılmacılığının, hem de Amerikan ekonomisinin patlama yaptığı dönemdi.Hangi salgının bu "ilerleme"yi durdurmasına izin verilebilirdi?Hangi güç ABD yönetimini bunu yapmaya itebilirdi?

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Şimdi Covid-19 ABD'yi kırıp geçirirken, çarklar durdurulmuş ve"nın tarih sayfalarından çıkartılıp ""nin hatırlanması hiç istenmiyor.Varsa yoksa, İspanyol gribinin aşırı abartılı anlatımları ve ikinci, üçüncü, dördüncü dalgaları!O da ayrı bir problemli hikaye.Bir gün anlatırım.