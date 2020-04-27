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HAŞMET BABAOĞLU
İkinci dalga

İkinci dalga

27.04.2020, Pazartesi
İçimizden sorup duruyoruz...
Bu salgın geldiği gibi çekip gidecek mi?
Şubat, mart aylarında uzmanların dediklerini hatırlayacaksınız...
Virüs, belli bir bağışıklık vasatı oluşturduktan sonra etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlayacak, diyorlardı.
Geçmiş salgınları örnek göstererek korona pandemisinin de yaz başlangıcında sönümleneceğini anlatıyorlardı.

***

Bilmem, dikkatinizi çekiyor mu?
Şimdi iş değişiyor.
Birdenbire "İkinci dalga" konusu gündeme çıktı.
Önce uluslararası ekonomi kuruluşları ve küreselci odaklar "bu iş burada bitmez, ikinci dalga var" demeye başladılar, ki buraya mim konulmalı.
Ardından da epidemiyologlar "kışın gelecek bir ikinci dalga çok yıkıcı olabilir" demeye başladılar.
Bana sorarsanız, birçok devlet hazırlık yapmaya başladı bile.

***

Komploculuk falan, bilmem...
Ama IMF İcra Direktörü Kristalina Georgieva'nın son açıklamalarını görünce...
İnsan ister istemez şöyle düşünüyor...
Bu virüs büyük bir değişimin mayalanmasına alet edilecekse...
Bu salgın, yeni bir düzene yol açmaya ayarlanmışsa...
Belli ki, birkaç ay dünyanın durdurulması yetmemiş!
İşi bitirmek için bir dalga daha gerek sanki.

***

IMF Direktörü ülkelere yapılacak yardımları açık açık "karantina tedbirlerinin sürmesine" bağlayacaklarını söylüyor.
Tıbbi takip ve kontrolün sıkılaştırılmasını istiyor.
Ve ekonomik iyileştirmenin ikinci dalga sonrası, yani 2021 için geçerli olduğunun altını çiziyor.
Yani...
İkinci dalgadan emin.
"Durmaya devam edin, para kısmını biz hallederiz" mesajını veriyor.

***

Eh, küreselcilerin Dünya Sağlık Örgütü durur mu?
Etiyopya'da bakan olduğu dönemde ülkesi salgınlardan kırılan ama Çin desteğiyle DSÖ'nün başına getirilen Tedros Ghobreyesus 24 Nisan'da "virüs birkaç ay sonra geri gelecek" dedi ve gayet emin biçimde ekledi; "grip virüsleri ikinci gelişlerinde tsunami etkisi yapıyor." Söylediği yakın tarihteki grip salgınlarına pek uymuyordu ya, üzerinde durulmadı.

***

Peki ne yapmalı?
Hazır olmalı!
İkinci dalgaya elbette!
Ama esas ekonomik, siyasal, sosyal yeni gelişmelere hazır olunmalı!
Garip şeyler dönüyor, kesin!
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