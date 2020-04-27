İçimizden sorup duruyoruz...Şubat, mart aylarında uzmanların dediklerini hatırlayacaksınız...Virüs,etkisini yavaş yavaş kaybetmeyebaşlayacak,diyorlardı.Geçmiş salgınları örnek göstererek korona pandemisinin de yaz başlangıcında sönümleneceğini anlatıyorlardı.

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Bilmem, dikkatinizi çekiyor mu?Şimdi iş değişiyor.Birdenbire "" konusu gündeme çıktı.Önce uluslararası ekonomi kuruluşları ve küreselci odaklar "" demeye başladılar, ki buraya mim konulmalı.Ardından da epidemiyologlar "kışın gelecek bir ikinci dalga çok yıkıcı olabilir" demeye başladılar.Bana sorarsanız, birçok devlet hazırlık yapmaya başladı bile.

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Komploculuk falan, bilmem...Amagörünce...İnsan ister istemez şöyle düşünüyor...Bu salgın, yeni bir düzene yol açmaya ayarlanmışsa...İşi bitirmek için bir dalga daha gerek sanki.

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IMF Direktörü ülkelere yapılacak yardımları açık açık "" bağlayacaklarını söylüyor.Tıbbi takip ve kontrolün sıkılaştırılmasını istiyor.Ve ekonomik iyileştirmenin ikinci dalga sonrası, yaniolduğunun altını çiziyor.Yani...İkinci dalgadan emin." mesajınıveriyor.

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Eh, küreselcilerin Dünya Sağlık Örgütü durur mu?Etiyopya'da bakan olduğu dönemde ülkesi salgınlardan kırılan ama Çin desteğiyle DSÖ'nün başına getirilen24 Nisan'da "" dedi ve gayet emin biçimde ekledi; "" Söylediği yakın tarihteki grip salgınlarına pek uymuyordu ya, üzerinde durulmadı.

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Peki ne yapmalı?Hazır olmalı!İkinci dalgaya elbette!Amahazırolunmalı!Garip şeyler dönüyor, kesin!