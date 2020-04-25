Korona günleri notları: Yüz yıl sonra yine...

Dışarıdaher şey durdu. Şimdi evlerimizdeyiz. O çok sevdiğimiz ramazan coşkusunu şimdi dışarıdan içeriye, hatta doğrudan "" taşımak zorundayız. Elbet bu çile ve zahmetin bir rahmeti vardır...

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İnsan eliyle düzenlenmiş takvimlere büyük anlamlar yüklememek konusunda kararlıyım. Fakat şuneredeyse metafizik işaretler taşıyor gibiler... Mesela İngiltere'nin en seçkin virologlarından J'la yapılmış bir söyleşiyi okudum. "Aslında yaşadıklarımız 1918 yılında milyonlarca insanın ölümüne yol açan İspanyol gribini andırıyor" diyor Oxford; "derhal sosyal izolasyonpolitikasına geçmiş,sınırlarını kapatmış, işyerlerive okullar tatil edilmiş,dışarı çıkmak zorundaolan insanlardanevlerinde maskeler dikmeleriistenmişti.

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Profesör John Oxford'un şu notu da ilginç: "İngiltere'de herkes İtalyanların organizasyon yetersizliğinden kaybettiğini düşünmeye eğilimli. Oysa

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Malum, karantina başladığından bu yana en gözde konu evde ekmek pişirme...Banaöyle geliyor ki,bu moda kolektifbilinçdışımızdangünümüzebir mesajda aktarıyor. Sanki birbirimize şöyle soruyoruz: Savaş, kıtlık, felaket zamanlarında "becerilerimiz hala yerli yerinde mi, test etmeye var mıyız?

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Şimdi sanırım ramazanla birlikteekmek tariflerinin önüne çıkacak. Baktım,"Çıtır çıtır pide" tarifini YouTube'a koymuş bile... Fakat şimdi Bursa'da yaşamak vegetirtmek vardı...

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Uzun bir zamandırİhtiyaç da duymuyorum. Gözden uzak kalan çok güzel müzik türleri, çok iyi müzisyenler var. Yine de mesleki bir alışkanlıkla spotify'daki "" listesine göz atmayı ihmal etmiyorum. Bir tek Cihan Mürtezaoğlu'nun "" şarkısı kalbimi çaldı. Ama Mürtezaoğlu deyince, ben hala 2016'da çıkan "" albümünde takılı kalmış haldeyim.