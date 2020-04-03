Aldanmayalım...Usanmayacak, bıkmayacaklar..., onlarda bizi bu yoldan döndürmeyeçalışmaktan vazgeçmeyecekler...Öyle olmayınca böyle...Üzerimize üzerimize ve göstere göstere geliyorlar...

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2 Mayıs 2019 günkü yazıma yukarıdaki satırlarla başlamıştım.İngiltere'nin'sinin, Almanya'nın'sinin, Fransa'nın'ünün, ABD'nin'sının birleşip bir Youtube kanalı kurduğu haftaydı.Tabii bunlara Suudi sermayeli'yi, Rusların'sini ve Avrupa tarafından fonlanan yerli siteleri de katmak gerek...Bu medya kanalları korona günlerinde deharfiyen uyguluyor ve algı oyunlarını sürdürüyorlar.

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Almanların ülkemizdeki medya operasyonuhatırlıyor musunuz?Sözüm ona bir bilim adamına "Türkiye'nin bir felaketten kurtulması içinsahip olması gerektiğini" söyletmişlerdi.Hani "" denilecek türden bir iddia, savaşta bile rastlanmayacak boyutta bir düşmanlık örneğiydi bu.Oysa aynı Deutsche Welle Almanya içine yaptığı yayınlarda panik üretmemek için kılı kırk yarıyor, olumsuz senaryoları yumuşatarak veriyordu.

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Şimdi ne yapıyor Deutsche Welle'nin Türkçe servisi?Mesela "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına karşı çalışıyor.Halkın bu kampanyaya ilgi göstermediğini söylüyor.Yetmiyor...iddiaediyor. (Hani aynı yayınıAlmanya'da yapsa, bir dakikabeklenmeden savcılığaçağrılırlar ve o sırada dayayınlarına ara verilirdi.)

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Hepsi böyle...Hepsi kara propaganda peşinde...Çalışanları, haber kaynakları, dilleri kripto...Çünkü bunlara aparatçik olmak için "eğitimli" bir kitle var. Hemen sosyal medyaya bu propaganda haberlerini döküyorlar.Ama iyi de oluyor...Paha biçilmez dersler bunlar.