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HAŞMET BABAOĞLU
Dışarıda yüzümüze gülenlerin içerideki kötülükleri

Dışarıda yüzümüze gülenlerin içerideki kötülükleri

03.04.2020, Cuma
Aldanmayalım...
Usanmayacak, bıkmayacaklar...
Biz bağımsızlık arayışımızı sürdürdükçe, onlar da bizi bu yoldan döndürmeye çalışmaktan vazgeçmeyecekler...
Öyle olmayınca böyle...
Sokakla, darbe girişimiyle, ekonomik krizle, siyasetle olmayınca, medyayla...
Üzerimize üzerimize ve göstere göstere geliyorlar...

***

2 Mayıs 2019 günkü yazıma yukarıdaki satırlarla başlamıştım.
İngiltere'nin BBC'sinin, Almanya'nın Deutsche Welle'sinin, Fransa'nın F24'ünün, ABD'nin Voice of America'sının birleşip bir Youtube kanalı kurduğu haftaydı.
Tabii bunlara Suudi sermayeli IndependentTürkçe'yi, Rusların SputnikTürkçe'sini ve Avrupa tarafından fonlanan yerli siteleri de katmak gerek...
Bu medya kanalları korona günlerinde de kendilerine verilen görevi harfiyen uyguluyor ve algı oyunlarını sürdürüyorlar.

***

Almanların ülkemizdeki medya operasyonu DW Türkçe'nin 23 Mart'taki korku üretme tezgahını hatırlıyor musunuz?
Sözüm ona bir bilim adamına "Türkiye'nin bir felaketten kurtulması için 640 bin yoğun bakım ünitesine sahip olması gerektiğini" söyletmişlerdi.
Hani "yuh artık!" denilecek türden bir iddia, savaşta bile rastlanmayacak boyutta bir düşmanlık örneğiydi bu.
Oysa aynı Deutsche Welle Almanya içine yaptığı yayınlarda panik üretmemek için kılı kırk yarıyor, olumsuz senaryoları yumuşatarak veriyordu.

***

Şimdi ne yapıyor Deutsche Welle'nin Türkçe servisi?
Mesela "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına karşı çalışıyor.
Halkın bu kampanyaya ilgi göstermediğini söylüyor.
Yetmiyor...
Şüphelilere test yapılmadığını, virüse bağlı ölümlerin kaydedilmediğini iddia ediyor. (Hani aynı yayını Almanya'da yapsa, bir dakika beklenmeden savcılığa çağrılırlar ve o sırada da yayınlarına ara verilirdi.)

***

Hepsi böyle...
Hepsi kara propaganda peşinde...
Hepsinin hesabı algı oyunları...
Çalışanları, haber kaynakları, dilleri kripto...
Şu günlerde çektiğimiz salgın derdi yetmezmiş gibi bir de bunlarla uğraşıyoruz.
Çünkü bunlara aparatçik olmak için "eğitimli" bir kitle var. Hemen sosyal medyaya bu propaganda haberlerini döküyorlar.
Ama iyi de oluyor...
Dışarda Türkiye'nin yüzüne gülenlerin sahtelikleri ve kötülükleri böylece ortaya dökülüyor.
Paha biçilmez dersler bunlar.
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