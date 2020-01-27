27 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
HAŞMET BABAOĞLU
Dünyalarında “milletin kurumları” yok!

Dünyalarında “milletin kurumları” yok!

27.01.2020, Pazartesi
Bilmiyor olabilirler mi?
Kızılay'ın bir devlet kuruluşu değil, tabir caizse 150 yıllık bir millet kuruluşu olduğunu bilmiyor olabilirler mi?
Kızılay'ın personelinin memur olmadığını bilmiyorlar mı?
Evet! Bilmiyorlar. Bilmek istemediler.

***

Çünkü çok iyi örgütlenmiş bir "millet dayanışma kurumu"na akılları ermiyor.
Kar amacı olmadığı için hızla bağışlara ihtiyaç duyan ve yardım kampanyalarıyla ayakta kalan bir kurum olduğunu anlamıyorlar.
Farkında bile değiller; Kızılay bizim, hepimizin...
Sosyal sorumluluk kampanyalarını anlarlar, çünkü içinde vergiden düşülmüş gösterişli yardım etkinlikleri ve büyük sermaye vardır.
Ama milletin hayır ve yardımlaşma kurumlarını anlamaya yanaşmazlar.
Gördük işte!
Bazıları bu cahillik içinde Kızılay'a karşı nefret üretmeyi bile "muhalefet" sanacak kadar zavallı olabiliyor ve kafası karışmış eşini dostunu da yanıltıyor.

***

Demek ki, durum basit bir cahillikten ötede...
O yüzden tam burada durup iki noktanın altını kalın biçimde çizeyim.
Bir...
Açık ki, Kızılay'ın yardım seferberlikleri kadar kendini tanıtma kampanyalarına da ihtiyacı var.
İki...
Elazığ depreminin hemen arkasından Kızılay'ın bağış çağrısını görünce, "ben ne yapabilirim?" sorusunu sormadan, insanların üzülmesine bile fırsat bırakmadan Kızılay'a vahşice yüklenenlerin sosyal medyadaki üç beş kişiden ibaret olduğunu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.
Sosyal medyayı küçümsemek ve oradaki tepkileri "trol mızıklanması"ndan ibaret sanmak, gün gelir başımızı derde sokar. Bir kez daha vurgulamış olayım.

***

Çin'de tablo karanlıklaşıyor
Biz depreme odaklanmışken Çin'deki salgından gelen haberler bir buzdağıyla karşı karşıya olduğumuz izlenimini arttırıyor.
Pekin ve Şangay'ın da karantina altına alınması bir dönüm noktası olur.
Dostları şu konuda uyarmak isterim.
Dünya komplolarla dolu.
Ama ucuz komplo mantığı ve kolaycı fikir yürütmeler komploları kuranların işine yarıyor.
Mesela Çin'i takip ederken lütfen "enfekte olan"ların sayısıyla karantina altına alınan nüfusu birbirine karıştırmamak gerek.
"56 milyon hasta"dan söz ederek bir yere varamaz, saklanan gerçeği kavrayamayız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Altını çizdiğim satırlar-101 26.01.2020 Pazar
Gündelik hayat notları: Sevmekle başlar ne çok şey! 25.01.2020 Cumartesi
Nasıl bir dünyada yaşadığımızı bilelim! 24.01.2020 Cuma
Dev şirketler dev alçaklıklar 23.01.2020 Perşembe
Güvenilmez Avrupa! 21.01.2020 Salı
Gıdalar... Politik, ekonomik ve ahlaki bir mesele 20.01.2020 Pazartesi
Altını çizdiğim satırlar-100 19.01.2020 Pazar
Gündelik hayat notları: Ciddi olamazsınız!.. 18.01.2020 Cumartesi
Mesele kahvaltı değil, mesele sağlık ideolojisi 17.01.2020 Cuma
Ortadoğu... Sancılar eski dengeler yeni olacak!.. 16.01.2020 Perşembe
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN