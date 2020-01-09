Patileri yanmış hayvancıkların görüntüleri günlerdir içimizi nasıl burkuyor, değil mi?Ah, heleAvustralya geçen eylülden beri cayır cayır yanıyor, dünya ancak bu görüntüler sosyal medyaya boca edildikten sonra farkına vardı.Ama hep diyorum ya...Emin olun ki...Koala ve kanguru görüntülerine göz yaşı dökenlerin Avustralya'da bugünden başlayarak toplu halde itlaf edilecekiçin çıtları çıkmayacak...Üzülenler de bunu dile getirmekten çekinecek.

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Kolonyalizm çok derin bir yaradır.O yüzden diyorum...İnsanların insanlıktan, hayvanların hayvanlıktan, nebatatın yeryüzü armağanı olmaktan nasıl çıktığını çocuklarımıza öğretmek istiyorsak çok ciddi ve nitelikli bir ""ni eğitim müfredatımıza katmalıyız.Kolonyalizm insanı öyle alçaklaştırmıştır ki...anlamak istemez ama zihinsel tasavvur ve duygu alanımızda artıkbile "beyaz"ı, "zenci"si, "seçkin"i, "avam"ı, "Batılı"sı, "Doğulu"su vardır.

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Görüyorsunuz...ama geçen yüzyıldan kalmaitlaf edecek.Niye?Çünkü develer su ararken etrafa ve özellikle su depolarına, havuzlara, klimalara zarar veriyorlarmış.Bak sen!Yahu yaşanan yangının sebebi görülmemiş sıcaklıklar ve çok sıcak esen rüzgarlar.bahsediyoruz.Zavallı develer nasıl dayansın?

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bakıyorum...Ünlülerin, mesleklerinde serpilmiş kişilerin, fenomenlerin Avustralya'daki facia hakkında attıkları mesajlara bakıyorum.Nasıl klişe duyar kasmalar...Nasıl yuvarlak ve gösterişli laflar...Günahlarını almak istemem ama genel hava şu: "

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Arkada göklere yükselen duman, önde kolala yavrusu, altına "" yazdın mı, tamam!Cesur ol.Dürüst ol!Onlara karşı mısın?Vazgeçebilecek misin o hayat tarzından?