CHP uluslararası bir meselede "" açıkladı mı, orada duracaksın...Çünkü monşer diplomasisinden ibaret bir tutum değildir bu... İşin doğrusu...Sokağa çıkarsa üstü başı kirlenecek diye korkan hastalıklı bir zihnin sakınganlığı gibi görünür ama daha fazlasıdır.Basbayağı tarafgirliktir...Basbayağı "korkusunun diplomatik/politik ifadesidir.

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TBMM Dış İlişkiler Komisyonu'nun CHP'li üyesi'in yaptığı "Libya'da çatışan taraflar arasında taraf oduğumuz izlenimi endişe vericidir" açıklaması uzun bir zincirin son halkasıdır.Şüphem yok, devamı da gelecektir.Tam Akdeniz'de petrol ve doğalgaz sondajı yapmaya başladıktan hemen sonra İsrail ve Yunanistan çok sert açıklamalarla gemilerimizi tehdit ederken...Şubat 2019'da...Meclis kürsüsüne çıkıp "diyen CHP'libir vekil gördük.Şaka değildi...Peki neydi?Orasına siz karar verin.

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şaşılacak şey değil, bunlar...Geçen ağustosu düşünün...Zihinleri sürekli bulandırarak seçmen tabanını sersemletmek konusunda başarısını bildiğimizne diyordu?"Doğu Akdeniz'de yokuz." Sanırsınız ki, oradaki güçlü varlığımızı ve gelecek planlarımızı savunacak, değil mi?Ama lafının arkasını şöyle getirmişti:"Neden yokuz? Çünkü yalnızız, çünkü Mısır'la kavga ettik." Hiç sıkılmadan sözlerine şunu da eklemişti: "" Esas dert açık...Petrol ve doğalgaz arayışımızı" olarak sürdürmek yerinekatılsak, sevinecek...Nitekim Genel Başkan Yardımcılarıde vakit geçirmeden "Keşke Mısır ve İsrail ile zamanında bir anlaşma yapsaydık" demişti.

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Tabloya böyle baktığınızda...Akdeniz'de bize tarihi bir fırsat veren Libya ile yaptığımız anlaşma karşısındaanlarsınız...Kendilerini ayakta tutan derin ittifakın bozulmasından...bu anlaşma yüzünden canlarınınsıkılmasından endişe duyuyorlar.