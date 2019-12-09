Parti yöneticilerine gitmiş vedemişti Enes Turan, "."Hani Güngören Belediyesi'ne her nasılsa başkan yardımcısı yapılmış bir zatın tuvalet kapısına oturtup gelene geçene ayağa kalkma cezası (!) verdiği genç adam var ya, o.Enes'in başta İl Başkanı Bayram Şenocak olmak üzere teşkilattaki yöneticilerden ricasını öğrendiğimde durup düşündüm de..."larınbakışlarıyla, diğerlerininduruşları arasında nebüyük fark var.

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dediğim kimler, biliyorsunuz...Siyaseti ve bürokrasiyiolarak kullananlar...Makam, mevki edinince ""ne dönüşüverenler...Ezik geçmişlerini, yetersizlik endişelerini" ile tedavi edebileceğini sanan zavallılar...takıp emniyet şeridinikullanamadığında moralibozulanlar...Ve siyasete girince yontulmak yerine daha çok odunlaşanlar...konusu önemli...Çünkü sadece "kibir"den söz etmek yaşanan bir çok şeyi anlamaya yetmiyor.Maalesef toplumumuzda makam ve mevki ile birden çıban gibi büyüyüp batmaya başlayan birgerçeği de var.Yüzleşmek zorundayız.

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AK Parti yönetimi hızlı tepki gösterdi..."Olmuş bir kere, bir daha olmaz" denilmedi ve Güngören Belediye Başkan Yardımcısı görevine son verildi ve meclis üyeliği askıya alındı.Güzel ama yetmez.Söz konusu kişinin kendisinin ve çevresinin Saadet Partisi'ne yakın bir muhalif olduğu iddiaları da mercek altına alınmalı ve o göreve nasıl getirildiği ayrıca sorgulanmalı...Fakat benim asıl üzerinde durmak istediğim nokta şu...Umarım, AK Parti yönetimidoğru değerlendirir.Şimdi tam vaktidir...Davasına bağlı sade insanlara kulak vermenin, onlara sahip çıkıptam vaktidir.Türkiye'nin bağımsızlık arayışını sağlamlaştırmanın yolu tepelerdeki çekişmelerden değil, köklerin derinliğinden geçiyor.Yani tertemiz, sade insanlarımızı kucaklamak ve savunmaktan...