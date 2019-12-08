Yaşam, insanın ne yaparsa yapsın ve kim olursa olsun kaybettiği bir davadır. (/ Don)

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Kim size mutlu olduğunu söylüyorsa, ona kuşkuyla bakın. Çünkü bilinç, mutluluğu ancak sona erdiğinde algılar. (/ Belleğin Kış Uykusu)

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Eğer ne istediğini bilmezsen bir bakarsın istemediğin bir sürü şeyin olmuş. (/ Dövüş Kulübü)

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Kimsenin ruhu bir başkasınınkiyle karışamaz. İki kişi buluşabilirler, birbirleriyle haşır neşir olabilirler ama ruhları çiçekler gibidir, her biri kendi bulunduğu yere kök salmıştır, hiçbiri öbürüne varamaz, varmak isterse kökünden kopması gerekir. Çiçekler kokularını ve tohumlarını saçarak birbirlerine ulaşırlar ama bu rüzgarın işidir, o nasıl eserse öylece gelir ve gider. (/ Knulp)

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Korkunç bir merak... Onu tanımak, onunla doğmak, dünyaya onunla yeniden gelmek tek amacınız haline gelir. Aşka en uzak cümle, "senden nefret ediyorum" değil, "bilmek istemiyorum"dur. (/ Aşkın Romanı)

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Kadızade, heybetli kapının kemerine kakılmış ibareyi göktaşının ışığında okudu: "Dünyayı bilmeyen dünyanın maskarası olur." (/ Rüya)

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Özellikle dikkatimizi çekecek bir şeyler var mı? Her şey öyle ya da her şey öyle olabilir... (/ Zona)

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Soğuktan tiril tiril titrerler, sığınacakları bir yer de yoktur. Ormanda gezer, korkmasınlar diye her birini okşardım. Yazın tekrar yeşermeyen ağaçlar, kesinlikle kışın korkudan donup kalanlardır. (/ Beyaz Gemi)

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Atımı koyu gölgelerin içine sürdüm. Ben döndüğümde bitmişti yarış... (/ Fener Bekçisinin Rüyaları)

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Nasıl olmuştu da çirkinliği fark edemeyecek kadar kendimizi körleştirmiştik? (/ Kış Uykusu)

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Çağımızda geçmiş insanların bilmediği kısa ömürlü bir yaratık yaşıyor. Sinemadan çıkmış insan./ Aylak Adam)

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Kitaplar nedir ki, binlerce ölü yazar. Ne elektrik faturasından anlıyorlar, ne dolmuş parasından... (/ Köpekleşmenin Tarihi)