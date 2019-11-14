istiyorlar...İstiyorlar ki, "çılgıncasına alkışlayan yapraklar"a takılıp kalalım...Sabah akşam "Cem Yılmaz gerçekten Haluk Levent'e laf çaktı mı?" diye merak edelim...Atatürk'e benzetilen(!) birinin katır üzerinde resmi geçidine, balo müsamerelerinde zeybek oynayışına bakıp bakıp uyuşalım istiyorlar. (Düşünün, bu adam ortalarda dolaşırken doğru düzgün bir Kemalizm tartışması sürdürmek mümkün mü?)Peki niçin bütün bunlar?Abuk sabuk meseleleri ciddiye alıp kendimizi paralarken Türkiye'nin esenliğine dair meseleleri unutalım diye...Çok profesyonelce hazırlanmış bir "kampanyasına maruz kalıyoruz, emin olun.

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Oysa Türkiye'nin çevresine, komşularına, müttefik bildiklerine, dünyaya bir bakın...Ortalık kaynıyor ama farkında olup da en azından halimize şükrediyor muyuz?Dört gün öncesarsıcı bir konuşma yaptı." dedi Ruhani. Bu kadaraçık konuştu.İlk bakışta petrol satışı ve nakliyatından bahsediyor görünüyordu, hatta lafı ""ye getiriyordu ama bilen biliyordu; Ahvaz'da yeni bulunan yataklarla birlikte dev bir enerji kaynağına sahip olan İran'da sosyal huzursuzluk büyüyor, fakirlik büyüdükçe büyüyor.Sokaklarda kan gövdeyi götürüyor.1 Ekim'den bu yana süren olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü aştı, yaralananların sayısı 15 bin.Ve ABD, Irak'taki asker ve yığınak sayısını arttırıyor.

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Neyse ki, artık Doğu Akdeniz'e kayıtsız kişi kalmadı gibi bir şey...Ama Balkanlar'a da bakmalı...Bosna göründüğü gibi huzurlu değil, Kosova içten kaynıyor, Yunanistan'ın kuzeyinde ABD bir işler çeviriyor.Şu kesin;olacak.Sonuç...Bu şüphelerle dolu ortamda...Türkiye'yi gözümüzden ve gönlümüzden asla uzak tutmamalıyız.ilk şart saymalıyız.