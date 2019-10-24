24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
HAŞMET BABAOĞLU
İçimizdeki ecnebilerin planlarının farkında mıyız?

İçimizdeki ecnebilerin planlarının farkında mıyız?

24.10.2019, Perşembe
Hatırlayacaksınız...
Yazalı çok zaman geçmedi...
Demiştim ki...
İçerde artık hem siyasal hem de sosyolojik olarak iki cephe var.
Milliler ve ecnebiler...
Ecnebileri anlamak için...
Muhafazakarmış, liberalmiş, solcuymuş, milliyetçiymiş türünden kılık kıyafetlere ve vitrine koyulan fotoğraflara bakmak yanıltıcı...
Asıl sözel ve eylemsel İŞARETLERE bakmak gerekiyor.
Çünkü toplumsal zihni bu işaretlerle yönlendirip şekil veriyorlar.

***

Misaller de vermiştim...
Ulusalcı bilinen bir internet sitesinin bir LGBT simgesinin "pekala herkesi temsil edebileceğini" iddia etmesi basit bir olay değildi.
Mesela şunu sormuştum...
İzmir'de Kafkasya Marşı'ndan bozma "İzmir'in dağları" marşının bile yavaş yavaş sahneden çekilip Tunç Soyer'in seçim kampanyasıyla birlikte yerini Çav Bella marşına bırakması sıradan bir şey olabilir mi?
Avrupa solunun 2. Dünya Savaşı sonrası rüzgar şarkısı ve bizde Grup Yorum'la ünlenen Çav Bella'nın (Bella Ciao) İzmir'i yöneten Batı meftunu yeni ekibin gözdesi olması rastlantı sayılabilir mi?

***

Ne oldu?
Yazdıklarımın üzerinden bir ay geçti geçmedi...
Tunç Soyer'in Kıbrıs açıklaması geldi.
Küreselcilerin "içimizdeki ecnebiler" üzerinden yürütmeye çalıştıkları gelecek planlarından bağımsız sayabilir miyiz bu açıklamayı?
Öyle sanıyorsanız, kendinizi fena aldatıyorsunuz demektir.
Sadece "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" deyişine odaklanmakla da kalmayın.
İzmir Belediye Başkanı hemen öncesinde "Kıbrıs'ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup" diyor.
Nasıl yani? Tam da Doğu Akdeniz'de hava böyle ısınmışken, Türkiye'nin çıkarları tartışılmaz hale gelmişken jeopolitiği kenara mı koyacağız?
Düşünün, bu nasıl bize alabildiğine uzak;
Macron'un küreselciliğine yakın bir dildir?
Hani neredeyse Soyer, Teos Fransız Tatil Günleri'ndeki aile işletmeciliği günlerini makro siyasete kadar genişletmiş gibi bir hal!..

***

Rahatsız edici gerçek ise şu...
Bütün bunlar sadece o siyasetçi, bu tanınmış kişi çerçevesinde yürümüyor.
Birkaç yıl öncesine kadar bu kadar "ecnebice" laflar edene hemen cevabını verecek Egeli milliyetçiler şimdi bu lafları öylesine izliyorlar.
Böylece ağır ağır koca bir sosyoloji deforme oluyor.
Durumun vahametinin farkında mıyız, bilemiyorum.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Biraz yakın tarih çalışmalı 22.10.2019 Salı
Asıl şunun cevabını verin: Sizin nereniz millet? 21.10.2019 Pazartesi
Altını çizdiğim satırlar-90 20.10.2019 Pazar
Zaman akıp geçerken: Şarkılar yetmez, müzik başka şey! 19.10.2019 Cumartesi
Avrupa’nın karnı ağrıyor, çaresi yok! 18.10.2019 Cuma
Bunlar nasıl “akıl”lar!.. 17.10.2019 Perşembe
Ezikler 15.10.2019 Salı
Avrupa... şimdi tehlikeli! 14.10.2019 Pazartesi
Altını çizdiğim satırlar-89 13.10.2019 Pazar
Zaman akıp geçerken: Çay, kahve, vesaire 12.10.2019 Cumartesi
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN