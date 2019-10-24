Hatırlayacaksınız...Yazalı çok zaman geçmedi...Demiştim ki...Ecnebileri anlamak için...Muhafazakarmış, liberalmiş, solcuymuş, milliyetçiymiş türünden kılık kıyafetlere ve vitrine koyulan fotoğraflara bakmak yanıltıcı...Asıl sözel ve eylemselbakmak gerekiyor.Çünkü toplumsal zihni bu işaretlerle yönlendirip şekil veriyorlar.

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Misaller de vermiştim...nin bir LGBT simgesinin "pekala herkesi temsil edebileceğini" iddia etmesi basit bir olay değildi.Mesela şunu sormuştum...İzmir'de Kafkasya Marşı'ndan bozma "" marşının bile yavaş yavaş sahneden çekilip Tunç Soyer'in seçim kampanyasıyla birlikte yerinimarşına bırakması sıradan bir şey olabilir mi?Avrupa solunun 2. Dünya Savaşı sonrası rüzgar şarkısı ve bizde Grup Yorum'la ünlenen Çav Bella'nın (Bella Ciao)olması rastlantı sayılabilir mi?

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Ne oldu?Yazdıklarımın üzerinden bir ay geçti geçmedi...Küreselcilerin "" üzerinden yürütmeyeçalıştıkları gelecek planlarından bağımsız sayabilirmiyiz bu açıklamayı?Öyle sanıyorsanız, kendinizi fena aldatıyorsunuz demektir.Sadece "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım" deyişine odaklanmakla da kalmayın.İzmir Belediye Başkanı hemen öncesinde "" diyor.Nasıl yani? Tam da'de hava böyle ısınmışken, Türkiye'nin çıkarları tartışılmaz hale gelmişken jeopolitiği kenara mı koyacağız?Düşünün, bu nasıl bize alabildiğine uzak;Macron'un küreselciliğine yakın bir dildir?Hani neredeyse Soyer,makro siyasete kadar genişletmiş gibi bir hal!..

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Rahatsız edici gerçek ise şu...Bütün bunlar sadece o siyasetçi, bu tanınmış kişi çerçevesinde yürümüyor.Birkaç yıl öncesine kadar bu kadar "" laflar edene hemen cevabını verecekşimdi bu lafları öylesine izliyorlar.Böylece ağır ağırdeforme oluyor.Durumun vahametinin farkında mıyız, bilemiyorum.