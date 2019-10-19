" deyimi son kırkyılın en güçlü ifadelerindendi.Bireyselleşme ve başarının temeliolarak gösterildi, motivasyonamacıyla kullanıldı. Kimse tamolarak anlamını sormadı; kimsedemedi. Zaman içinde deyiminanlamı daraldı, "ekonomikbağımsızlık" demek oldu. ŞimdiBatı'da bu laftan ciddi biçimdeşüphe duyuluyor. Bir yerde yanlışyaptık galiba, deniyor. Haklılar...İnsan kendi ayakları üzerindedururkenmesela? Başkalarını itiyor,deviriyor, hoyratlık ediyor mu?..Aslında çok zaman önce RichardSennett vurgulamıştı: Gerçektensağlam bir ferd olabilmek içingerekiyor. Tamburada çuvallıyoruzişte!

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İyi bir okul, güçlü bir müfredatyeter sanıyoruz. İyi de sosyalmedyada hiç utanıp sıkılmadanbir kesime "diye hakaret eden öğretmenlervar ya... Çocuklarınızı eğitenlerarasında onlar da bulunuyor!Sonra gün geliyor, birbakıyorsun ki, çocuğununzihni pek "evrensel"fakat ruhu yersiz, yurtsuz.Üzülmek fayda etmiyor,yeniden "olmasıçok zaman alacak!

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Şarkılara meftun ama vokalsiz birmüzik parçasına beş dakika dayanamayanlarbir bilseler ki, ne çokşey kaçırıyorlar.

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Çok ama çok sevdiğim pop şarkıları var. Hep oldu. Bazen burada da o şarkılardan söz ediyorum. Mesela son zamanlarda 1993 doğumlu İspanyol şarkıcı'nın düetlerine takıldım. Hele James Blake'le düeti "Barefoot in The Park"a bayılıyorum... Ancak şu da kesin gerçek:O hapishaneden ne kadar çabuk çıkarsak, o kadar iyidir.

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Karamürsel'inçıkmaya başlıyorsunuz.Sonra birden iş değişiyor.Tırmandıkça coğrafya değişiyor,sanki Karadeniz havası geliyor.Ve en sonunda bir küçük kahvaltıbahçesi ve otel:Ekmekleri nasıl leziz, kelimelerleanlatılmaz.